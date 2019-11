Eine Ära nähert sich dem Ende. Nachdem Hans-Peter Greifenhofer 42 Jahre im Dienst der Agentur für Arbeit stand, verabschiedet er sich in den Ruhestand. Bei einem Pressetermin blickte er auf die Zeit beim „Arbeitsamt“ zurück und stellte seinen Nachfolger vor.

Begonnen hat seine Zeit 1978 im Arbeitsamt Oberhausen, die ihn über Mülheim schließlich im Jahr 2000 nach Dinslaken führte. „Ich wohnte zu dem Zeitpunkt in Dinslaken und war mit dem kurzen Arbeitsweg natürlich sehr zufrieden“, erzählte Hans-Peter Greifenhofer. In seinen drei Wirkungsstätten war er jeweils als Teamleiter für die Vermittlung aktiv.

Positive Veränderungen

Als er sein Amt in Dinslaken antrat, erinnert er sich noch genau an das Taufgespräch seiner jüngsten Tochter: „Ich sprach mit dem Pfarrer über alles Mögliche bis das Gespräch auf meinen Beruf fiel. Als ich erzählte, dass ich beim Arbeitsamt in Dinslaken arbeite, sprang er mir fast an die Gurgel. Damals waren die Menschen hier sehr unzufrieden.“ Als Bürger der Stadt Dinslaken nehme er die Stimmung hier sehr gut wahr und könne feststellen, dass es ruhiger geworden ist. „Heutzutage werde ich mit solchen Reaktionen nicht mehr konfrontiert, das spricht ja für eine positive Veränderung.“ Und diese positive Veränderung lässt sich mit Zahlen belegen. Von 2008 bis 2018 verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen in Dinslaken von 2.728 auf 2.503. Die wichtigste Kennzahl, die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, haben sich in dieser Zeit von 16.008 auf 19.520 erhöht.

Dabei hatte die Agentur für Arbeit mit einigen strukturellen Veränderungen zu kämpfen. Als die Zeche mit 3500 Mitarbeitern schloss, rutschten viele in die Arbeitslosigkeit. „Aber in den anderen Bereichen entstanden auch neue Jobs, so dass wir uns nun über steigende Beschäftigungszahlen freuen können.“

Wartezeit von bis zu vier Stunden auf maximal fünf Minuten reduziert

Neben den steigenden Beschäftigungsverhältnissen, führt Hans-Peter Greifenhofer eine weitere positive Veränderungen im Haus an: „Vor einigen Jahren haben die Leute noch bis zu vier Stunden auf einen Termin gewartet. Am Donnerstag hatten wir 69 Kunden, die maximal fünf Minuten gewartet haben, das ist inzwischen der Regelwert. Da sind die meisten erstaunt über eine kurze Wartezeit.“

Wenn Hans-Peter Greifenhofer am 30. Dezember in den Ruhestand geht, kann es im neuen Jahr nahtlos weitergehen. Sein Nachfolger Christian Parnitzke ist seit 2005 für die Arbeitsagentur tätig und war bereits 2014 als Teamleiter in Emmerich aktiv. Seit Anfang 2016 ist für den Integration Point verantwortlich und rief diesen mit ins Leben. Er bietet geflüchteten Menschen eine Anlaufstelle, um in Deutschland Fuß zu fassen. „Ich freue mich Herrn Greifenhofer beerben zu dürfen, der im Jahr 2005 mein erster Teamleiter war“, erzählte Parnitzke. Die Planungen für das kommende Jahr machten sie bereits gemeinsam.

Für Greifenhofer ändere sich nicht viel, erzählte er und lachte: „An sich ändert sich nur der Arbeitsplatz, denn meine Jahresplanung stimme ich ab jetzt mit meiner Frau ab.“ Er verlässt die Arbeitsagentur mit einem gutem Gewissen: „Ich konnte mein Wissen an meinen Nachfolger weitergeben und bin zuversichtlich, dass er seinen neuen Job gut meistern wird."

>> STABILER ARBEITSMARKT