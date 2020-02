Straßensperrung B8 in Richtung Dinslaken in Höhe Möllen ab Dienstag gesperrt

Voerde/Dinslaken. An der Ampelkreuzung Rahmstraße/Tenderingsweg ist ab 18. Februar die B8 in Fahrtrichtung Dinslaken gesperrt. Die Umleitung führt über Möllen.

Wer auf der B8 aus Richtung Wesel gen Süden unterwegs ist, muss ab Dienstag, 18. Februar, eine Umleitung fahren: Die Bundesstraße ist ab der Ampelkreuzung Rahmstraße/Tenderingsweg in Richtung Dinslaken gesperrt. Der Verkehr wird dort über die Rahmstraße in Möllen, weiter über die Dinslakener Straße und schließlich in Dinslaken via Voerder Straße umgeleitet, die am Ende auf die B8 stößt.

Einbahnstraßenregelung in der Gegenrichtung

Aus Dinslaken kommend bleibt die B8 befahrbar, eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Wesel ist vorgesehen. Die Sperrung hängt mit dem seit einigen Monaten laufenden Neubau der Brücke über den Lohberger Entwässerungsgraben in Dinslaken zusammen. (P.K.)