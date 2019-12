Dinslaken. Was ist Weihnachten geschehen? Und wer bringt an Heiligabend die Geschenke? Das haben wir kleine Weihnachtsexperten aus Dinslaken gefragt.

Averbruchschul-Kinder aus Dinslaken erklären Weihnachten

Wer weiß denn schon mit Sicherheit, was vor rund 2000 Jahren geschehen ist. Und was heute, am Heiligen Abend des Jahres 2019, passieren wird? Sie vermutlich nicht. Wir auch nicht. Aber Hannah, Lena und Yannik – die wissen es ganz genau. Denn Hannah, Lena und Yannik sind Kinder – und Weihnachten hatte doch etwas mit einem Kind zu tun. Wir haben die drei Weihnachtsexperten der Averbruchschule im Offenen Ganztag der Caritas gefragt. Wobei: ganz einig waren die sich auch nicht.

So war es früher

An Weihnachten, da stimmen die Meinungen der drei Experten überein, ist Jesus geboren. In Bethlehem. In einem Stall – aus „braunem Holz und mit Stroh als Dach“, weiß Yannik. Und Jesus war nicht allein. Maria und Josef waren da, klar. Aber nicht nur sie. „Die haben einen Esel mitgenommen“, berichtet Lena, „und eine Kuh“ ergänzt Hannah von der Seite. „Und ein Schaf“. sagt Yannik. Kurze Diskussion. Dann, übereinstimmend: Es waren Hirten mit einem Hirtenhund, die eigentlich am Lagerfeuer schlafen wollten.

Foto: Henning Kaiser / dpa

Aber: „Als Jesus geboren ist, kam ein Engel runter“, sagt Lena. „Und der Engel hat gesagt, dass ein Kind auf die Welt kommt, ein ganz besonderes Kind, ein Kind der Liebe, ein König“, erläutert sehr fachkundig Yannik, der jüngste der drei Averbruch-Weisen. Wie praktisch, dass der Stern von Bethlehem über dem Stall stand. Dem seien Hirten und Könige gefolgt – letztere mit Gaben. Gaben? „Das ist, wenn man irgendetwas kriegt“, erklärt Lena. Und genau an dieser Stelle gehen die Meinungen auseinander: Geschenke! Wer bekommt heute, am Heiligen Abend, eigentlich etwas? Und vor allem: von wem?

Das steht auf den Wunschzetteln

Ob sie selbst beschenkt werden? Die drei nicken eifrig mit den Köpfen. „Ja natürlich!“ rufen sie. „Alles, was auf unserem Wunschzettel steht“, weiß Yannik. Schleichtiere zum Beispiel (Hannah), ein Playmobil-Puppenhaus (Lena) und ein „interaktiver Ohnezahn-Drachen“ (Yannik). Die Nintendo Switch stand auch auf seinem Wunschzettel - „aber die kriege ich nicht. Meine Mutter hat gesagt, die ist zu teuer für den Weihnachtsmann.“

Weihnachtsmann oder Christkind?

Weihnachtsmann? Jawohl, Weihnachtsmann. Der kommt heute abend, das weiß Yannik ganz, ganz genau. Mit einem Schlitten und Rentieren lande der Weihnachtsmann auf dem Dach. „Nein, das wäre doch viel zu laut“, überlegt Hannah, aber Yannik beharrt: „Der hüft durch den Kamin“. Die jungen Damen im Team zweifeln: „Ich hab doch gar keinen Kamin“, wendet Lena ein. Und Hannah überlegt, ob Weihnachtsmänner auch durch Deko-Kamine kommen.

Foto: Bastian Haumann / FFS

Das wäre vielleicht angenehmer, zumindest für den Weihnachtsmann. Denn wenn er seinen dicken Bauch eingezogen hat – und den hat er, da sind sie alle einig, so dick, dass Yanniks und Lenas Arme nicht ausreichen, um das zu zeigen – also, wenn der Weihnachtsmann seinen ungeheuer dicken Bauch eingezogen hat, um durch Yanniks Kamin zu passen, dann landet er unsanft. Mitten im Feuer nämlich, sagt Yannik und ergänzt, dass der Weihnachtsmann das „zum Glück“ löschen kann, weil er immer einen Kanister Wasser dabei hat. Und einen Sack Geschenke. Wer die bekommt? „Nur die lieben Kinder“, wissen die Mädchen. „Neiiin“, sagt Yannik, „ich bin nur ein halbes Jahr lieb und bekomme trotzdem Geschenke.“

Oder am Ende doch die Eltern?

Bei Lena, da ist sie sich sehr sicher, kommt das Christkind. Das ist sternengleich, mit einem weißen Kleid und muss sich damit zum Glück nicht durch den Schornstein quetschen. „Nein, das sind die Eltern, das Christkind gibt es gar nicht“, wendet Hannah naseweis ein. Gemeinsam mit ihrer Schwester hat sie nämlich einmal eine versteckte Kamera in einer Kiste „mit Alufolie, nein Frischhaltefolie“ vor dem Guckloch gebaut. „Und da waren dann die Eltern.“ Kann aber irgendwie auch nicht sein. Denn Lenas Eltern stehen immer neben Lena, sagt sie.

Seien Sie also gespannt, was heute Abend passiert. Und trauen Sie Ihren Augen nicht! Bitten Sie lieber ein Kind, dass es Ihnen Weihnachten erklärt. Die kennen sich da nämlich aus!