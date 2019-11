Auto angesteckt? Kripo ermittelt wegen rätselhaften Brandes

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines rätselhaften Autobrandes in Voerde am Dienstagabend. Dort ist ein Mann vom Einkauf gekommen, hat seinen Wagen, einen blauen Ford Focus, um 19.35 Uhr in der Einfahrt seines Hauses an der Saarstraße abgestellt und ist ins Haus gegangen. Fünf Minuten später, so berichtet Andrea Margraf, Pressesprecherin der Kreispolizei, klingelt seine Nachbarin – wie aus dem Nichts stand das Auto in Flammen.

Polizei: Wer hat Personen in der Nähe des Hauses gesehen?

Die Feuerwehr löschte die Flammen, dennoch brannte der Wagen aus. Die Ursache für den Brand ist völlig unklar. Nur dass der Brand vom vorderen Radkasten ausging, scheint festzusehen. Aber ob es sich um einen technischen Defekt oder Brandstiftung handelte, könne die Polizei noch nicht sagen. Beides sei nicht ausgeschlossen, so Andrea Margraf. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Zeugen, die Personen in der Nähe des Hauses gesehen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0, zu wenden. (aha)