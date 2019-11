Jugendevent Auf zum „Jugendevent für alle“ am Sonntag in Dinslaken

Dinslaken. DINited am Sonntag, 24. November, in Dinslaken bietet im ND Jugendzentrum Kultur und Kulinarisches satt. Mit dabei: ein mobiler „Escape Room“.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auf zum „Jugendevent für alle“ am Sonntag in Dinslaken

Kulturelle und kulinarische Angebote satt, bietet „DINited – Das Jugendevent für alle“ am Sonntag (24. November) im ND Jugendzentrum. Die Veranstaltung, die erstmals von der Stadtverwaltung präsentiert wird, entstand in Kooperation mit der Jugendarbeit in Dinslaken und bietet Jugendlichen in der Stadt zahlreiche Aktionen, Workshops und Informationen rund um Freizeit, Politik und Gesellschaft. Es stehen Angebote im Bereich Kunst, Kultur, Musik, politische Bildung und Tanz auf dem Programm.

„Wir möchten den Jugendlichen Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung geben, zwischen Kulturen einen Austausch ermöglichen und vor allem Spaß haben“, erläutert Jugendpfleger Simon Bleckmann von der Stadtverwaltung. „Insbesondere möchten wir aber auch informieren, wie sich Jugendliche in der Gesellschaft engagieren können. Natürlich auch mit einem Fokus auf Dinslaken.“ Um diese Ziele zu erreichen wird es Workshops mit Leitungen aus verschiedenen Ländern, eine „kulinarische Weltreise“ und Infostände geben. Natürlich ist mit der kulinarischen Weltreise auch für die Verpflegung gesorgt. Alle Angebote sind kostenlos, ebenso wie Essen und Getränke.

„Rockmobil“: Lkw wurde zum Proberaum umgebaut

Highlights im Angebot sind ein mobiler „Escape Room“, bei dem es darum geht, Rätsel zu lösen und so den Täter ausfindig zu machen. Bei den „Virtual Reality Games“ mit VR-Brillen geht es sportlich und musikalisch zu. Das „Rockmobil“, ein zum mobilen Proberaum umgebauter, schalldichter Lkw wird vom MoMu e. V. aus dem Siegerland betrieben.

Zudem gibt es eine Info-Meile mit Ständen, an denen politische und gesellschaftliche Gruppen von Jugendlichen über ihre Arbeit informieren.

Zum Teil haben die Workshops begrenzte Plätze und feste Zeiten. Anmeldungen sind vor Ort beim DINited-Infostand möglich. „Wir denken, dass bei diesem breiten Angebot wirkliche jeder und jede Jugendliche in Dinslaken auf seine oder ihre Kosten kommt. Die Jugendarbeit in Dinslaken hat sich bei den Vorbereitungen sehr viel Mühe gegeben“, betont Simon Bleckmann.

>>Info: Gefördert vom Ministerium

Das „DINited – Jugendevent für alle“ am Sonntag läuft von 12 bis 18 Uhr im ND Jugendzentrum, Beethovenstr. 6-12.

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration fördert es im Rahmen des Landesprogramms „Wertvermittlung, Demokratiebildung und Prävention sexueller Gewalt in der und durch die Jugendhilfe“.