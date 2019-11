Es piept mehrmals, dann ertönt ein dumpfer Knall. Der Gabelstapler und sein Fahrer haben ganze Arbeit geleistet und eine weitere Holzhütte an ihren angedachten Platz auf dem Gelände der Albert-Schweitzer-Einrichtungen (ASE) verfrachtet. Und auch ein paar Meter weiter, in einer der großen Hallen, ist einiges los: Hier werden Rollregale hin- und hergeschoben und Adventskränze & Co. anschaulich drapiert. Denn: Der Advent, nein der „Adventszauber“, steht vor der Tür!

Am kommenden Samstag, 30. November, verwandeln Albert-Schweitzer-Einrichtungen und Lebenshilfe Dinslaken ihre Werkstatt von 11 bis 18 Uhr wieder in einen Weihnachtsmarkt. Dann wird auf dem Gelände an der Nikolaus-Groß-Straße 4 voraussichtlich noch weitaus mehr los sein, als es auch an diesem Freitagvormittag schon ist.

4000 bis 5000 Besucher kommen jedes Jahr

„4000 bis 5000 Besucher“, überschlägt Jörg Claaßen, Werkstattleitung für die Produktion bei den ASE, besuchen den eintägigen Weihnachtsmarkt jedes Jahr, stünden oftmals schon vor der Öffnung um 11 Uhr Schlange. Zum Beispiel, um einen der rund 120 selbstgefertigten Adventskränze oder eines der Adventsgestecke zu ergattern. „Die sind immer ganz schön schnell weg“, weiß auch Sonja Orzessek. Sie arbeitet in der Gärtnerei, hat also auch an den gefragten Gestecken gebastelt, seit Wochen schon. Das mache Spaß und es sei „toll, dass die Adventskränze so gefragt sind“, sagt sie. Auch dieses Mal hätten die ASE-Mitarbeiter die Kränze wieder „ziemlich detailverliebt und sehr kreativ“ gestaltet, findet auch Werkstattleiter Claaßen.

Doch Kränze und Gestecke sind natürlich nicht das einzige, was die ASE an diesem Samstag vor dem ersten Advent anbieten werden. „Gefühlt wird der Schwerpunkt in diesem Jahr etwas mehr auf Essen und Trinken liegen“, sagt Jörg Claaßen. Der selbst konstruierte und gebaute Eisenrauch-Smoker der ASE ist dann unter anderem im Einsatz und bietet wieder Pulled-Pork an, erstmals aber auch Lachs. Kakao, Punsch, Glühwein oder Waffeln ergänzen das kulinarische Angebot.

Vielfalt mach die ASE aus

Und auch wer sich nicht unbedingt nur den Bauch vollschlagen sondern schon mal für die Geschenke unterm Weihnachtsbaum sorgen mag, wird beim „Adventszauber“ sicherlich fündig: Männerhandtaschen, Vogelhäuser, eigenen Honig, einen daraus gemachten Likör oder eigens kreierte Eisenrauch-Gewürzmischungen, die die Mitarbeiter der Werkstätten gemeinsam mit einem Gewürz-Sommelier entwickelt haben, wird es ebenfalls geben. Sie tragen griffige Namen wie „Salziges“ „Fischiges“, „Gemüsiges“ oder „Pfeffriges“.

Selbstgemachter Honig(likör), Gewürze und vieles mehr werden beim „Adventszauber“ am kommenden Samstag angeboten. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

„Es ist diese Vielfalt, die uns ausmacht, und auf die ich mich persönlich auch am meisten freue an dem Tag“, sagt Jörg Claaßen. Beim „Adventszauber“ werden Besucher sicherlich auf „viele fleißige Menschen treffen und auf die Freude in ihren Gesichtern“. Und diese Freude, die ist auch am Freitagvormittag bei den Vorbereitungen, schon gut ablesbar.

>> DAS IST DAS PROGRAMM