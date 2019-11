Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Räume schön hergerichtet. In großen Lettern wird auf Plakaten in der Gemeinde zur 26. Weihnachtsausstellung im Heimatmuseum Hünxe eingeladen.

17 Aussteller aus Nah und Fern präsentieren an den ersten drei Adventssonntagen aber nicht nur Weihnachtliches zum Sehen, Staunen und Kaufen. Mit viel Liebe zum Detail haben alle gemeinsam das Museum in eine gemütliche und einladende weihnachtliche Atmosphäre mit vielen neuen Kreationen verwandelt.

Ob Holzschnitzereien wie Krippen, Keramik, Schmuck in verschiedenen Techniken, gestrickte Socken, Taschen, Malereien, Bienenwachskerzen, Honig, Kosmetik, Liköre, Kuscheltiere, bemaltes Porzellan, Stickereien, Decken, Kissen in Quilttechnik und vieles mehr – keine Wünsche bleiben offen.

Heinrich Rühl: „Der schönste Baum im Lippetal“

„Alle Aussteller beweisen mit ihren ansprechenden Arbeiten, dass es in Hünxe gute Leistungen gibt“, lobte Heinrich Rühl, Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins Hünxe, gestern beim Pressetermin. Am Morgen hatten Kinder der benachbarten Kita „Die Buntspechte“ unter Gesang den großen Weihnachtsbaum vor dem Museum („der schönste im Lippetal“, so Rühl) zu Ende geschmückt, den die ehemaligen Klompendänzer am Mittwoch dafür vorbereitet hatten.

Im einzelnen stellen aus: Hobbyschnitzer Rudi Hartmann Holzfiguren, Holzdekorationen, Krippen; Ingrid Hartmann Hardanger-Stickereien, Teddybären; Hanni Gall Tiffanyarbeiten; Erika Geßmann und Regina Witte (seit 25 Jahren dabei) Keramikarbeiten, gestrickte Handschuhe und Socken; Anneliese Uhlenbruck bemaltes Porzellan; Renate von Mallinckrodt Modeschmuckketten und Ringe, Geschenkverpackungen; Eckhard Uhlenbruck Bienenwachskerzen, Honig, Kosmetik; Ulla Kania Modeschmuck, Schmückendes, Weihnachtskarten; Brunhilde Krüssmann und Jana Rühl (mit zwölf Jahren die Jüngste) selbstgemachte Liköre, Engel; die Landfrauen Hünxe (unter Leitung von Anne te Heesen) Liköre, Marmeladen, Gebäck, kleine Präsente; Reiner Bongers Holzarbeiten; Gabriele Orlow-Spürkel bestickte Weihnachtskarten; Ingrid Bruker Münzprägungen, Schlüsselanhänger, Metallweihnachtssterne, Weihnachtstaler, Knickerwasserflaschen; Leni Zöberer selbst bemalte Weihnachtsfiguren.

Neu dabei sind Martina Mühlen und Wilma Externbrink

Auf der Kellerkammer stellen Marion Kutzner und Brigitte Bornemann Decken, Kissen, Taschen, Geldbörsen und mehr in Quilttechnik aus. Neu dabei sind in diesem Jahr Martina Mühlen (Druckerin am Otto-Pankok-Museum) mit Malerei, Drucken, Radierungen, Etageren und Karten; ebenso Wilma Externbrink (aus Schermbeck-Damm) mit Kränzen, Dekorationen und Geschenkartikeln.

Die floristischen Dekorationen im Museum führte „Blumen Gisela Dickmann“ aus. Auch verschiedene Bücher werden zum Verkauf angeboten, wie zum Beispiel von Karl Neuköther („Stelten Karl“), sowie Bilder aus dem Nachlass von Erich Tenbrink.

Am 1. Adventssonntag (1. Dezember) wird die Ausstellung durch die stellv. Bürgermeisterin Heike Kohlhase und den Vorsitzenden des Heimat- und Verkehrsvereins Hünxe, Heinrich Rühl, um 11.30 Uhr eröffnet. Der Damenchor „Sorelle bel Canto“ unter der Leitung von Hans-Dieter Rohde singt.

Die Ausstellung ist am 1. Adventssonntag für die Öffentlichkeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet, am 2. und 3. Adventssonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr. Die Hobbykünstler verwöhnen die Besucher in der gemütlichen Wohnstube mit Kaffee, Plätzchen, Kuchen und Schnittchen. Aussteller und Verein hoffen auf reges Interesse.