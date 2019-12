Unbekannte sind über Weihnachten in eine Wohnung in Dinslaken eingebrochen. (Symbolbild)

Polizei An Weihnachten: Einbrecher verschütteten Saft in Wohnung

Dinslaken. Einbrecher suchten an den Weihnachtsfeiertagen eine Wohnung in Dinslaken ein - und verschütteten dort Apfelsaft. Die Polizei ermittelt.

Eine böse Überraschung erlebten die Bewohner einer Wohnung an der Eppinkstraße an Weihnachten. In der Zeit vom ersten Weihnachtstag, 18.40 Uhr, bis zum zweiten Weihnachtstag, 1.15 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe der Erdgeschosswohnung ein. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Anschließend nahmen sie eine Flasche Apfelsaft, die auf der Terrasse stand und verschütteten sie in der Wohnung.

Beute steht noch nicht fest

Was die Täter erbeuteten, steht derzeit nicht fest. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und übernahm die Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.