Karneval Altweiber in Dinslaken: Das Rathaus ist in Narrenhand

Dinslaken. Das Stadtprinzenpaar Sandra I und Basti I haben beim Rathaussturm das Dinslakener Rathaus erobert. Bis Aschermittwoch reagieren hier die Narren.

Der Schlips ist ab, der Schlüssel übergeben – das Rathaus Dinslaken ist in Narrenhand. Bis Aschermittwoch regieren hier Sandra I und Basti I von der KG We sind wer dor.

Nachmittags geht es auf dem Altmarkt rund

Mit den Möhnen aller Karnevalsvereine im Gefolge eroberte die Stadtlieblichkeit die Willi-Dittgen-Steige und das Rathaus im Sturm. Schon aus Kostengründen wollte Bürgermeister Dr. Michael Heidinger die Burg nicht hergeben. Es handele sich immerhin um ein echtes „Kleinod“ - und schließlich investiere Dinslaken gerade fünf Millionen Euro in die Sanierung der historischen Mauern. Am Ende nutzten alle Verteidigungsstrategien nicht: Die jecken Weiber konnten nicht nur Ballons zerplatzen und Formulare ausfüllen - die konnten sogar Michael Wendler singen! Der so überrumpelte Bürgermeister spendierte Rathausschlüssel und Freibier. Bis zum späten Nachmittag wird noch bei der Altweiberfete auf dem Altmarkt gefeiert.

Ausführlicher Bericht folgt