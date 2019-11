Voerde. An der erste Klimademo in Voerde nahmen 70 Schüler teil. Sie beeindruckten Lehrer und den Bürgermeister und wollen auf jeden Fall weitermachen.

Greta, Sina, Sabin und Mattes sind zufrieden: Rund 70 Schüler haben die Neuntklässler der Comenius-Gesamtschule dazu mobilisiert, an der ersten Klimademo in Voerde teilzunehmen. „Ein super Anfang“, finden die Vier.

Nach Schulschluss – um 11.30 Uhr – hat die Demo in Voerde stattgefunden, das ist den Gesamtschülern wichtig zu betonen. „Denn das Argument, dass wir ja nur streiken, weil wir Schule schwänzen wollen, wirkt hier nicht“, sagt die 14-jährige Schülersprecherin Sina. Die Gruppe will mit den Streiks „auf jeden Fall weitermachen, denn das Thema ‘Klima’ soll auch in Voerde endlich ein Thema werden“, betont die 14-jährige Greta.

Gesamtschüler haben kreative Plakate gebastelt

Beim Basteln der Plakate waren die Gesamtschüler kreativ. „Sei ein Ehrenmann und rette die Erde, man!“ steht darauf geschrieben oder auch „Die Erde ist hotter als mein Boyfriend“.

Die Comenius-Schüler hatten sich bei der Plakat-Gestaltung Mühe gegeben. „Sei ein Ehrenmann & rette die Erde, man!“, stand dort beispielsweise. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Die beiden 13-jährigen Schülerinnen Juline und Lena haben gar Voerde in ihr Plakat eingebaut – der Stadtname prangt in großen Lettern auf der aufgezeichneten, von der Sonne erhitzten Weltkugel. „Es ist schön, dass es eine solche Demo jetzt endlich auch in Voerde gibt“, findet Lena.

Verwaltungsspitze ist beeindruckt vom Engagement der Schüler

Die Siebtklässlerin ist damit der gleichen Meinung wie Bürgermeister Dirk Haarmann. Das Stadtoberhaupt ist – neben vielen Voerdern, Lehrern der Gesamtschule, der Technischen Beigeordneten Nicole Johann und dem Beigeordneten Jörg Rütten – ebenfalls zur Versammlung zwischen Rathaus und Helmut-Pakulat-Park gekommen und lobt die Gesamtschüler für ihren Einsatz.

„Wir müssen dafür sorgen, dass die Erderwärmung nicht so ansteigt, wie prognostiziert. Wir müssen dafür sorgen, dass die Erde lebens- und liebenswert bleibt“, sagt Haarmann. Und fordert die Schüler auf, es nicht nur bei den Freitagsdemos zu belassen. „Kommt in die politischen Gremien, beteiligt euch an den Dialogprozessen hier in Voerde!“ Das, sagen Greta und Sina, nachdem sich die Versammlung gegen 12.30 Uhr allmählich aufgelöst hat, wollen sie überlegen. „Erstmal sind wir froh, dass der Auftakt so super geklappt hat – nun machen wir weiter.“