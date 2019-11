23.000 Euro für Schulessen fehlen: Stadt Dinslaken hilft aus

Es ist sicherlich kein alleiniges Dinslakener Phänomen, kommt aber auch hier in der Stadt vor: Eltern lassen ihre Kinder im Rahmen des Offenen Ganztags an ihrer Grundschule zu Mittag essen, bezahlen aber aus unterschiedlichsten Gründen – Vergesslichkeit, Zahlungsunwilligkeit oder Zahlungsunfähigkeit – nicht dafür.

So hat sich auch an den Grundschulen in Dinslaken in den Jahren 2016 bis 2018 eine nicht zu vernachlässigende Summe an Zahlungsrückständen angestaut: Es fehlen rund 23.000 Euro.

Stadt will eine Hälfte der Schuldforderungen übernehmen

Diese Summe ist einer Vorlage zu entnehmen, die die Qualitätsentwicklung im Offenen Ganztag thematisiert – und deren Beschlussvorschlag die Mitglieder des Schulausschusses Dienstagabend einstimmig und ohne Diskussion empfohlen haben.

Die Verwaltung schlägt darin vor, die ausstehenden Gelder für das Mittagessen ausnahmsweise zur Hälfte zu übernehmen – also Schuldforderungen in Höhe von 11.500 Euro mit Mitteln aus dem Haushalt 2020 zu begleichen.

Träger haben Stadt um Unterstützung gebeten

Hintergrund ist, heißt es in der Vorlage, dass die Träger – das sind Caritas, Johanniter und Internationaler Bund – um eine städtische Unterstützung gebeten hätten, da sie diese Rückstände „trotz intensiver Bemühungen“ nicht hätten eintreiben können. Laut Stadtsprecher Marcel Sturm sei es zwar nicht Aufgabe der Verwaltung, für das fehlende Geld aufzukommen, „aber wir wollen nicht, dass die Träger, die wertvolle Arbeit leisten, komplett für die Kosten aufkommen müssen“. Deshalb wolle die Stadt den Trägern entgegenkommen.

Die Stadtverwaltung gibt sich zudem zuversichtlich, was mögliche zukünftige Zahlungsrückstände angeht: Durch die Verabschiedung des Starke-Familien-Gesetzes und durch die Neuregelung des „Bildungs- und Teilhabepakets“ entfalle künftig der Eigenanteil von einem Euro pro Mittagessen bei anspruchsberechtigten Kindern mittelloser Eltern, heißt es in der Vorlage. Es sei davon auszugehen, „dass sich dadurch die Außenstände deutlich reduzieren werden“.

>> OFFENER GANZTAG SOLL DURCH MEHR STUNDEN GESTÄRKT WERDEN

Ebenfalls empfohlen haben die Mitglieder des Schulausschusses beim Offenen Ganztag eine Erhöhung des Stundenbudgets der pädagogischen Fachkräfte für die rhythmisierten Klassen – für Klassen, in denen ein Lehrer und eine pädagogische Fachkraft zusammenarbeiten. Die Fachkräfte sollen ab dem 1. Februar 2020 pro Klasse 120 Stunden jährlich arbeiten.

Auch eine Erhöhung des Stundenbudgets der Küchenhilfen empfahlen die Politiker. Die Verwaltung hat für beide Maßnahmen Mehrkosten in Höhe von 57.615 Euro errechnet. Sofern der Rat bei seiner Sitzung am 17. Dezember zustimmt, muss diese Summe fortan jährlich im Haushalt eingeplant werden.