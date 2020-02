100 Jahre St. Marien Lohberg: Bischof zur Zukunft der Kirche

Im vergangenen Jahr begann mit einem Konzert der Turmbläser, gefolgt von einem Pfarrfest im Sommer, ein Jahr des Gedenkens an die Gründung der Pfarrgemeinde St. Marien in Lohberg vor 100 Jahren. Gestern wurde mit einem stimmungsvollen Gottesdienst zum Abschluss des Festjahrs noch einmal an dieses Ereignis erinnert. Und kein Geringerer als Weihbischof Rolf Lohmann aus Xanten besuchte deshalb die Gemeinde und gestaltete federführend einen denkwürdigen Gottesdienst.

Zum Fest der Darstellung des Herrn, Mariä Lichtmess, verteilten die Messdiener zu Beginn dünne Kerzen an die vielen Besucher. Nach Segnung durch den Bischof wurden sie entzündet und sorgten für ein stimmungsvolles Bild in der abgedunkelten St. Marien-Kirche. Beim Einzug mit Pfarrer Barthel Kalscheur und Diakon Michael van Meerbeck – neuer Ansprechpartner im Seelsorgeteam für St. Marien anstelle von Franz-Josef Roth – segnete der Bischof die Gläubigen. Der Bergmannschor MGV Concordia sang „Ich bete an die Macht der Liebe“. Kinder, Erzieherinnen und Eltern begrüßten den Gast und würdigten das Jubiläum ihrer Gemeinde mit allen Liedstrophen von „Wie schön, dass du geboren bist“ und die Besucher sangen „Heller Stern in der dunklen Nacht“.

Vom „synodalen Weg“ aus Frankfurt zurück

Alle hätten daran mitgewirkt, dass es eine schöne Feier zum 100-Jährigen wird, sagte van Meerbeck und erinnerte daran, dass nach dem „Abpfarren“ der Gemeinde St. Marien von der „Mutterpfarre“ Herz Jesu in Oberlohberg die ersten Gottesdienste in der Licht- und Lohnhalle des Bergwerks Lohberg stattfanden, danach hinter dem Casino in einer Holzkirche. „Wir haben die Spanne zwischen Bergbau, Montanindustrie und unserem Glauben.“

Die Kirche zum Festgottesdienst in St. Marien Lohberg war gut gefüllt. Einen Bischof hat man nicht so oft zu Besuch. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Pfarrer Kalscheur begrüßte Bischof Lohmann, der erst gerade vom Treffen zum „synodalen Weg“ aus Frankfurt zurückgekehrt sei. „Du stehst noch unter den Eindrücken. Umso mehr freuen wir uns, dass du einen Winkel im Herzen frei hast für die Feier in St. Marien.“ Auch er freue sich, hier zu sein, wenn auch zum Abschluss der Feierlichkeiten, „aber die Letzten werden die Ersten sein“, gebrauchte der Bischof ein Bibelzitat. Der Ort sei ihm nicht fremd, „es ist mein dritter Besuch in Lohberg.“ Die Begegnung mit Gott und den Menschen werde in der Gemeinde deutlich.

„Das Fest trifft uns mitten im Alltag, an dem Tag der ersten Zusammenkunft des synodalen Weges“, sagt er in seiner Predigt. Zur Zukunft der Kirche sei „der Ernst der Stunde jedem deutlich geworden. Wir müssen neue Wege gehen, um die Botschaft des Evangeliums zu verkünden, müssen in den Dialog und die Debatte mit den Menschen treten und dabei auch die Stimmen aus der Gemeinde und besonders der jungen Leute hören.“

Kirche müsse bei den Menschen sein

Vor 40 Tagen hätten die Menschen Weihnachten gefeiert. Gott habe sich mit ihnen gleichsetzt und sie angenommen, mit aller Verschiedenheit. „Gehen wir frohen Herzens und voller Hoffnung in unseren Alltag. Es lohnt sich zu leben, gegen die Angst“, machte der Bischof Mut. Und weiter: „Wir brauchen Mut, Dinge anders zu definieren, wir brauchen Kirche, die bei den Menschen ist, bei der Wirklichkeit des Lebens. Deshalb brauchen wir den synodalen Weg, Inspiration und neue Ideen.“

Die entzündeten Kerzen symbolisierten „den wahren Lichtblick“. Das Kind in der Krippe sei ein Lichtblick, „auch wir sollen selber Licht sein, dort, wo wir leben und arbeiten“. Weihbischof Rolf Lohmann wünschte allen „weiter gute und gesegnete Jahre in St. Marien“. Pfarrer Barthel Kalscheur dankte ihm für die eindrucksvolle Predigt und seine ansteckende Art: „Feuer und Geist kamen von oben zu uns herab. Auch mein Mut hat neue Nahrung bekommen.“

Dann sang Stella Seitz das „Ave Maria“, die Gläubigen erhielten vom Bischof, Pastor und Diakon den Blasius-Segen und nach dem großen Auszug bestand für alle noch die Möglichkeit zur Begegnung mit dem Bischof im angrenzenden Wilhelm-Lepping-Haus.