Zur Person: Ulrich Witte

Nach seiner Weihe trat der gebürtige Coesfelder Ulrich Witte seine erste Stelle als Kaplan in St. Christophorus in Emmerich an. 2010 wechselte er in die Pfarrei St. Johannes Baptist nach Garrel im niedersächsischen Teil des Bistums Münster.

2011 wurde der 44-Jährige Vicarius Cooperator in Heilig Geist in Hamm (Bockum-Hövel), bevor er 2014 für die Übernahme einer Aufgabe in der Katholischen Militärseelsorge freigestellt wurde.

2016 wurde er Subsidiar in der Laerer Pfarrei Heilige Brüder Ewaldi.

Im Mai 2019 verkündete Bischof Felix Genn: Witte wird ab 15. September neuer Pfarrer von St. Johannes.