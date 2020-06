Polizeifahndung Zerkratzte Autos: Täter in Bottrop richten hohen Schaden an

Bottrop. Acht Fahrzeuge vor einer Kleingartenanlagen in Bottrop wurden übel zerkratzt. Die Polizei wendet sich an mögliche Zeugen.

Einen Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro richteten Unbekannte Täter auf einem Parkplatz an. Am Montag in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr zerkratzten sie den Lack von acht Autos, die auf einer Abstellfläche an der Straße „Im Gewerbepark“ vor den Toren einer Kleingartenanlage standen.

Das zuständige Kommissariat nimmt Hinweise entgegen

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die sich an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0800 2361 111 wenden können.