In Bottrop hat sich die Zahl der Minijobber fast verdoppelt

Bottrop. In den vergangenen zehn Jahren stieg in Bottrop die Zahl der Menschen mit einem Zweitjob um über 40 Prozent. Das könne sich rächen, meint die NGG

Rund 2900 Menschen in Bottrop haben neben ihrer regulären Stelle noch einen Minijob. Damit stieg die Zahl der Zweitjobber innerhalb von zehn Jahren um mehr als 40 Prozent, wie die örtliche Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mitteilt. Sie beruft sich auf neue Zahlen der Arbeitsagentur.

Fachleute lassen sich nicht einfach ersetzen

Zusatzjobs in Restaurants, Gaststätten und Hotels seien in Bottrop besonders verbreitet. NGG-Sekretär Adnan Kandemir: „Wer auf einen Zweitjob angewiesen ist, der arbeitet meist am Limit – auf Kosten von Familie, Freunden und Freizeit.“ Dabei schlage der Boom bei den Nebenjobs langfristig auf die heimische Wirtschaft zurück. „Minijobber können keine Fachleute ersetzen.“

Die Zunahme der Zweitjobs sei auch das Ergebnis einer verfehlten Arbeitsmarktpolitik der Nullerjahre. „Mit einer Reform könnte die Bundesregierung Minijobs voll in die Sozialversicherung einbeziehen. Allerdings sollten die Arbeitgeber den größten Teil der Beiträge zahlen. Das macht reguläre Stellen attraktiver und verschafft den Minijobbern heute eine bessere Absicherung“, so Kandemir.