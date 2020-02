Laut IHK haben rund 280 Unternehmen in Nord Westfalen (also im Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region) Import- und Exportbeziehungen mit China. Es gebe circa 25 Tochtergesellschaften nord-westfälischer Firmen in China.

Rund 80 Unternehmen in Nord-Westfalen haben demnach chinesische Anteilseigner.