Bottrop. In Bottrop haben Bewohner Einbrecher bei ihrer Tat überrascht. Für viele wohl eine Horrorvorstellung. Das rät die Polizei in so einem Fall.

Es ist wohl die absolute Horrorvorstellung für jeden: Man schließt die Tür auf, kommt nach Hause und trifft auf Einbrecher, die gerade dabei sind, die Wohnung zu durchwühlen. Oder noch schlimmer: Die Täter brechen ein, während jemand zu Hause ist. Genau das ist am Dienstagabend an der Hackfurthstraße in Bottrop-Kirchhellen passiert. Die Bewohner waren zu Hause, während die Täter eingestiegen sind. Weiter heißt es in der entsprechenden Meldung der Polizei: „Als der Täter auf die Bewohner traf, flüchtete er ohne Beute.“ Doch was tut man eigentlich, wenn man in seinen eigenen vier Wänden plötzlich Einbrechern gegenüber steht?

Zunächst einmal sollte niemand ein Risiko eingehen, sagt Polizeisprecherin Ramona Hörst. „Wir raten immer dazu, eine direkte Konfrontation zu vermeiden.“ Denn man wisse nie, inwieweit ein Täter womöglich bewaffnet ist und wie gewaltbereit er ist. Allerdings, und das zeige die Erfahrung, würden die meisten Täter die Flucht ergreifen. „Der klassische Einbrecher möchte einbrechen, ohne in Kontakt mit den Bewohnern zu kommen.“ Allerdings sei eine solche ungeplante Begegnung für alle Seiten eine Ausnahmesituation.

Polizei Recklinghausen rät: Einer Konfrontation aus dem Weg gehen

Daher eben der Rat der Polizei, sich möglichst zurückzuziehen, sich so viel wie möglich einzuprägen und dann den Notruf zu wählen. „Da sollte man dann wirklich alles durchgeben, was man sich gemerkt hat und was man weiß“, so der Appell der Polizeisprecherin.

Auch die Erinnerung an ein unbekanntes Auto oder gar ein Fahrzeug mit laufendem Motor vor der Tür helfe den Ermittlern weiter. „So können wir entscheiden, welche Einsatzmittel wir wählen. Fahren alle Einsatzkräfte zum Haus, weil der Täter wohl noch drin ist? Oder ist es sinnvoll, dass wir auf verschiedenen Wegen die Einsatzstelle anfahren, weil der Täter schon auf der Flucht ist und wir ihn so vielleicht besser fassen?“, erläutert Ramona Hörst die Überlegungen dahinter.

Einsatz der Polizei mit dem Stichwort Täter vor Ort hat höchste Priorität

In der Regel ergebe sich aus solchen Fällen jedoch immer ein Einsatz mit dem Stichwort „Täter vor Ort.“ „Die haben bei uns höchste Priorität“, erklärt die Polizeisprecherin. Dafür rücke im Zweifel der Unfall mit Sachschaden auf der Liste weiter nach hinten. Und wenn es erfolgversprechend sei, werde in solchen Fällen auch ein Hubschrauber angefordert, um aus der Luft nach Tätern zu suchen. Das sei vielfach auch der Hintergrund, wenn über einem Wohngebiet wieder der Hubschrauber kreist.

Allerdings, auch das stellt Ramona Hörst ausdrücklich klar: „Solche Fälle sind nicht der Regelfall. Normalerweise begehen Einbrecher die Taten, wenn niemand zu Hause ist. Sie wollen schnell rein, Beute machen und dann wieder verschwinden.“ Deshalb stehe bei einer solchen Begegnung für viele Täter auch der Fluchtgedanke an oberster Stelle. Hinzu kommt: Gehen sie auf den Bewohner los, begehen sie rein juristisch einen Raub, der im Zweifel auch ganz anders bestraft wird.

Beschreibung der flüchtigen Täter aus Bottrop

Im Falle des Einbruchs in Kirchhellen haben sich die Bewohner das Aussehen eines Verdächtigen gemerkt. Es war ein Mann, circa 170 cm groß, dunkel gekleidet, schwarze Jacke, braunes Hemd, schwarze Handschuhe, dunkle kurze Haare. Er flüchtete in Richtung Kirchhellener Ring.

