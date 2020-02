Alle Interessierten können sich auch noch außerhalb der Veranstaltungen zum Lärmaktionsplan äußern. So nimmt die Stadt gerne Rückmeldungen, Anregungen und Ideen von Bürgern zum Lärmaktionsplan per E-Mail an lap@bottrop.de an.

Außerdem kann Andrea Jacob telefonisch unter 02041 703731 kontaktiert werden. Die Vorstellungen der Bürger werden weitergeleitet, geprüft und gegebenenfalls mit einbezogen.