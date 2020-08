Vivawest setzt beim Bottroper Kundencenter auf E-Mobilität

Bottrop / Gelsenkirchen. Die Mitarbeiter des Bottroper Kundencenters von Vivawest nutzen künftig ein Elektroauto. So viel CO2-Einsparpotenzial steckt dahinter.

Das Wohnungsunternehmen Vivawest stattet seine Kundencenter in NRW mit Elektroautos und der entsprechenden Ladeinfrastruktur aus. Damit wird auch am Bottroper Kundencenter künftig eines von 17 E-Autos im Einsatz sein. Damit will das Gelsenkirchener Unternehmen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Insgesamt würden so 51 Tonnen CO 2 eingespart, heißt es seitens Vivawest.

Bisher waren die Mitarbeiter der acht Vivawest-Kundencenter von Aachen bis Ahlen vorwiegend in privaten Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren unterwegs zu ihren Kunden. Nun steht den Mitarbeitern am Standort Bottrop für Kundenbesuche ein elektrisch betriebener Renault Zoe ZE zur Verfügung. Betankt wird er künftig mit 100 Prozent Ökostrom. An Ladesäulen oder sogenannten Wallboxen werden die Fahrzeuge mit 100 Prozent Ökostrom betankt.

Einsatz des Elektroautos wird nun drei Jahre geprüft

.„Wir freuen uns, dass wir mit dem Elektrofahrzeug unsere Sichtbarkeit bei Kundenbesuchen in den Quartieren erhöhen können und dazu beitragen,die CO2-Emissionen zu reduzieren“, sagt der Leiter des Kundencenters, Jürgen Kimpel. Im Verlauf der nächsten drei Jahre werden die Fahreigenschaften und der Wartungsaufwand der Fahrzeuge sowie die Einsatzhäufigkeit analysiert. Bei einer positiven Bewertung und einem entsprechenden Bedarf plant Vivawest weitere Elektrofahrzeuge anzuschaffen.