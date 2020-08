Vier Verletzte nach Unfall zwischen Bottrop und Oberhausen

Bottrop / Oberhausen. Bei einem Unfall auf der Autobahn 42 wurden vier Menschen verletzt, zwei davon schwer. Die Bottroper Feuerwehr war in Oberhausen im Einsatz.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 42 wurden vier Menschen verletzt. Die Bottroper Feuerwehr musste gegen 12.40 Uhr zu dem Unfall ausrücken, der sich kurz vor der Anschlussstelle Oberhausen Neue Mitte in Fahrtrichtung Duisburg ereignet hatte.

Beteiligt waren ein Lkw sowie zwei Pkw. Insgesamt wurden vier Personen verletzt, zwei schwer, die anderen beiden leicht, so die Meldung der Feuerwehr. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten und transportierte sie anschließend in nahe gelegene Krankenhäuser.

Bottroper Feuerwehrkräfte unterstützten die Rettungsarbeiten

Die Feuerwehr unterstützte bei der Patientenversorgung, sicherte die Einsatzstelle und streute ausgelaufene Betriebsmittel ab. Um 13:50 Uhr war der Einsatz für die 17 Einsatzkräfte der Rettungswache 3 und Feuerwache 1 beendet.

Die Zuständigkeit der Bottroper Feuerwehr erklärt sich dadurch, dass die Einsatzstelle von Bottrop aus direkt zu erreichen ist. Heißt: Die Bottroper Feuerwehr fährt an der Anschlussstelle Bottrop-Süd auf und kann von da aus den direkten Weg zum Einsatzort nehmen.

Zuordnung von Einsatzstellen auf Autobahnen richtet sich nach der nächsten Auffahrt

Rettungskräfte aus Oberhausen hätten dagegen erst in die Gegenrichtung auffahren und dann an der nächsten ausfahrt wenden müssen. Daher ist für die Zuordnung von Autobahnabschnitten zu den einzelnen Feuer- und Rettungswachen auf Landesebene in der Regel die nächstgelegene Auffahrt entscheidend.