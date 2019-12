Viele Bottroper beschwören den „Geist der Weihnacht“

Ins 16. Jahr geht die Bottroper Version des Musical-Weihnachtsklassikers Scrooge. Am Montag stehen die „Off-Broadway-Players“ noch zweimal damit auf der Bühne.

Charles Dickens’ Klassiker aus dem Jahr 1843 spielt am Heiligen Abend im London Mitte des 19 Jahrhunderts. Ebenezer Scrooge, der typische Menschenfeind, ist seit dem Tod seines Geschäftspartners Marley einziger Inhaber eines Warenhauses. Seinen Angestellten, Bob Cratchit, beutet er aus. Fred, den Sohn seiner verstorbenen Schwester Fanny, weist er schroff zurück, als der ihn zur Weihnachtsfeier einlädt. Bettelnde Kinder beschimpft er als faul und arbeitsscheu.

Da staunt der Menschenfeind: Scrooge erscheint der Weihnachtsengel. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Darsteller von 6 bis 60 Jahren

In der Nacht des 24. Dezembers erscheinen Scrooge drei Traumgeister, die ihn nacheinander mit dem Weihnachtsfest seiner Kindheit, mit der gegenwärtigen Weihnacht, die sein Angestellter Cratchit mit seiner Familie in Armut erlebt, und zuletzt mit seinem eigenen Tod konfrontieren. Scrooge erlangt eine neue Perspektive auf sein Leben, erwacht am ersten Weihnachtsfeiertag geläutert und wird vom Ausbeuter zum Menschenfreund.

Die Off-Broadway-Players sind „ein generationsübergreifendes Theater- und Musical-Team, in dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Alter von 6 bis 60 Jahren aus ganz NRW gemeinsam auf der Bühne stehen. Und in diesem Jahr sind ganz besonders viele Bottroper Laiendarsteller dabei“, erklärt die Regisseurin Cirsten Piduhn in der Pause, während sie umringt ist von mehreren kleinen Schauspielerinnen, die alle schnell noch das eine oder andere Problem gelöst haben möchten.

Freundlich und gelassen kümmert sich Cirsten Piduhn um jedes einzelne Anliegen, damit alle nach der Pause pünktlich wieder auf der Bühne stehen. Tatsächlich sind mehr als ein Drittel der fast 60-köpfigen Truppe aus Bottrop. Am Samstag traten Carsten Deffte, Sarah Lange, Sarah Pütz, Lennart Schraven, Robin Watenphul und Hannah Urban auf.

Ein Bühnenbild, viele Spielorte

Hervorzuheben ist auch die gute technische Umsetzung des Stückes, für die Wayne Graves verantwortlich ist. Mit nur einem Bühnenbild werden durch geschickte Lichteffekte verschiedenste Spielorte lebendig in Szene gesetzt. Das Ambiente ist geprägt von den fantasievollen Kostümen und von humorvoll eingesetzten Requisiten. Zu nennen ist hier unter anderem das kopflose Auftreten von Stoffweihnachtsgänsen in verschiedenen Größen.

Einer ausgewogene Mischung zwischen musikalischen Einlagen und prägnanten Dialogen ist es zu verdanken, dass auch junge Zuschauer der Geschichte mühelos folgen können. Erwachsene Besucher sollten hinreichend Toleranz in Bezug auf weiße Engelsflügel und Songtexte nach dem Strickmuster „Eins-und-eins-macht-zwei“ mitbringen.

Perspektivenwechsel

Seine Kreativität wird das Ensemble nochmal in besonderer Weise unter Beweis stellen, wenn es am Montag um 15 Uhr die Figur des Ebenezer Scrooge durch eine weibliche Hauptrolle – Bertha Scrooge - ersetzt. Das erfordert eine Anpassung der Handlung und ein neues Arrangement einzelner Figuren und stellt nicht nur die Regisseurin, Cirsten Piduhn, sondern auch die jungen Schauspieler vor besondere Herausforderungen, gibt aber der Geschichte eine besondere Note und birgt Überraschungen auch für Zuschauer, die die ursprüngliche Geschichte von Charles Dickens bereits kennen.