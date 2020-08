Straßenverkehr Unfall mit vier Verletzten an der Beckstraße in Bottrop

Bottrop. Am Sonntagabend ereignete sich ein Unfall auf der Beckstraße in Bottrop. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt, meldet die Polizei.

Vier Leichtverletzte – das ist die Bilanz eines Unfalls am Sonntagabend an der Beckstraße in Bottrop. Laut Polizei kam ein 20-jähriger Bottroper gegen 20.30 Uhr mit seinem Auto in einer Kurve von seiner Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß der Wagen mit dem Pkw einer 19-jährigen Bottroperin zusammen.

Der Bottroper und seine 17-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Im Auto der 19-Jährigen saß noch eine 23-Jährige, ebenfalls aus Bottrop. Die beiden jungen Frauen kamen auch zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Polizei schätzt den Sachschaden auf 25.000 Euro

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf 25.000 Euro.