Bottrop / Gladbeck. Eine Autofahrerin und ein Rollerfahrer erleben in Bottrops Nachbarstadt Gladbeck am frühen Morgen einen Unfall, der von zwei Rehen ausgelöst wird.

Unfall mit Rehen fordert einen verletzten Rollerfahrer

Eine Autofahrerin und ein Rollerfahrer - beide aus Bottrop - sind am Dienstagmorgen an der Hegestraße in Gladbeck mit zwei Rehen zusammengestoßen.

Die 36-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als gegen 6 Uhr zwei Rehe die Fahrbahn kreuzten. Sie fuhr eins der Tiere an.

Das andere Reh stieß mit dem Roller eines 51-Jährigen zusammen. Der Mann war hinter dem Auto gefahren. Er kam zu Fall, verletzte sich leicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.