Verkehr Unfall in der Innenstadt: Mutter und Tochter untersucht

Bottrop . Nach einem Unfall auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-/Horster Straße sind eine Frau und ihre Tochter vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden.

Nach einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der Innenstadtkreuzung Friedrich-Ebert-/Horster Straße sind eine Frau und ihre Tochter vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Die Kreuzung musste teilweise gesperrt werden. Das führte zu Rückstaus in alle vier Richtungen.

Nach Angaben der Polizei war am Dienstag, gegen 17.15 Uhr, eine 30-jährige Autofahrerin aus Essen auf der Friedrich-Ebertstraße unterwegs. Eine 33-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen fuhr auf der Horster Straße in Richtung B224. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Autos. Die 33-Jährige und ihre 3-jährige Beifahrerin wurde vorsichtshalber zur Untersuchung in ein Krankenhaushaus transportiert. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.