Vor allem zwischen Velbert und dem Endbahnhof Wuppertal-Vohwinkel muss Abellio immer wieder die Züge vor der Zeit wenden lassen. Das hört sich dann, falls es überhaupt eine Durchsage gibt, zum Beispiel so an:

„Aufgrund von Überholungen endet der Zug S 9, Abfahrt in Bottrop Hbf um 16.32 Uhr, in Velbert-Langenberg und fällt zwischen Velbert-Langenberg und Wuppertal-Vohwinkel leider aus. Ein Schienenersatzverkehr durch einen Bus wird eingesetzt. Bitte achten Sie auch auf die Anzeigen und Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig.“

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Überholungen“ oder „Verspätungen aus vorheriger Fahrt“