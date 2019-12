Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Über die Benteler-Gruppe

Benteler ist ein weltweit agierendes Familienunternehmen für Kunden aus den Bereichen Automobiltechnik, Energie und Maschinenbau. Im Geschäftsjahr 2018 betrug der Umsatz 8,072 Milliarden Euro. Unter der Führung der strategischen Managementholding mit Sitz in Salzburg sind die Divisionen Automotive und Steel/Tube organisiert.

Die Gruppe beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter an 96 Standorten in 28 Ländern, die Stahl sowie nahtlose und geschweißte Qualitätsstahlrohre produzieren. Die Division Benteler Steel/Tube betreibt insgesamt sieben Werke, davon fünf in Deutschland, darunter eines in Bottrop.