Bottrop. Eine Woche lang hat ein TV-Team die Mitarbeiter bei Brabus begleitet und seltene Einblicke erlangt. Hier wird die Doku gezeigt.

TV-Dokumentation über den Bottroper Luxus-Tuner Brabus

Eine Woche lang hat ein TV-Team die Mitarbeiter bei Brabus begleitet und so Einblicke gewonnen in Abteilungen, die sonst von der Straße beim Blick in die Ausstellungshalle nicht erkennbar sind. Entstanden ist eine rund einstündige Dokumentation mit dem Titel „Die Edeltuner aus dem Ruhrgebiet“, die nun auf den Free-TV-Sendern Welt und N24-Doku ausgestrahlt wird.

Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass ein Team zu Dreharbeiten im Hause gewesen sei, sagt Brabus-Sprecher Sven Gramm. Was aber den Aufwand und auch die Tiefe angeht, sei es diesmal eine Premiere gewesen. Die Dokumentation biete Einblicke hinter die Kulissen des Bottroper Familienbetriebs. „Wir zeigen die Technologie, mit der wir arbeiten, dazu gehören beispielsweise auch die Rollenprüfstände.“ Dort werden etwa die neu entwickelten Motoren getestet.

Es kommen auch viele Mitarbeiter des Bottroper Unternehmens zu Wort

„Außerdem kommen in der Dokumentation auch viele Mitarbeiter zur Wort“, sagt Gramm. Entsprechend fieberten die der Premiere selbstverständlich auch entgegen.

Die Erstausstrahlung ist geplant am Montag, 30, Dezember, um 22.05 Uhr auf dem TV-Sender Welt (ehemals N24). Daneben sind zahlreiche weitere Ausstrahlungstermine vorgesehen, auch auf dem Sender N24-Doku. Dort läuft die Dokumentation beispielsweise an Neujahr um 10.20 Uhr. Aber auch für Ende Januar und Anfang Februar sind Wiederholungen angesetzt.