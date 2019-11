Trödelmarkt im Wald-Zentrum bietet riesige Kuchenauswahl

Am am Waldpädagogischen Zentrum fand wieder der adventliche Trödelmarkt statt. Bei herrlichem Herbstwetter drängten am Vöingholz schon kurz nach Beginn die Besucher und ließen sich vor allem die kulinarischen Köstlichkeiten schmecken. Die Cafeteria mit der riesigen Kuchenauswahl füllte sich zusehens, auch Suppe und Waffeln waren stark gefragt. Peter Pawliczek, Leiter des Waldpädagogischen Zentrums, freute sich über die gute Resonanz, weil einerseits Einnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit immer benötigt werden, andererseits sah er die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen gewürdigt, „die sich so engagiert einbringen zum Wohle der Kinder.“

Im Vergleich zu den Vorjahren haben die Verantwortlichen das Konzept ein whttps://www.waz.de/staedte/bottrop/besucher-erleben-beim-fruehlingsfest-am-wpz-die-natur-id217639973.htmlenig verändert. Nachdem die Familie Schilling mehr als zehn Jahre den Markt vorbereitet hatte, übernahmen in diesem Jahr Bärbel und Richard Grütjen die Organisation und veränderten die Öffnungszeiten. Der Markt ist nun von 13 Uhr bis 18.30 geöffnet, essen, trinken und feiern durften die Besucher aber auch länger, „solange der Vorrat reicht.“ Man habe deshalb auch viele Lichterketten angebracht, die eine besondere Atmosphäre bei hereinbrechender Dunkelheit schaffen. „Wir wollten mal etwas versuchen, um die Sache noch stimmungsvoller zu machen“, erklärte Bärbel Grütjen.

Zwölf Aussteller bieten kleine Weihnachtsgeschenke zum Kauf an

Weihnachtsschmuck konnten die Besucher auf dem Trödelmarkt am Waldpädagogischem Zentrum auch kaufen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Rund um die große Feuerschale in der Platzmitte des Zentrums wurde es schon am Nachmittag beim Stockbrot gemütlich. Mit Glühwein oder Eierlikör in Waffeln ließ es sich dort gut aushalten. Die Stände der zwölf Aussteller, die auch zu den Mitgliedern gehören, fanden ebenfalls großes Interesse bei den Gästen. Angeboten wurden Holzarbeiten wie Krippen, Holzwichtel, Engel mit Pudelmützen und Hufeisenflügeln.

Hinzu kamen Handarbeiten, selbstgemachte Marmeladen, Kerzen, Bücher, Spielzeug und liebevoll verpackte kleine Weihnachtsgeschenke. Die Ruhrmühle pries selbst gepresste Bio-Öle an, Bienenwachsstücke boten umweltfreundliche Alternativen zu handelsüblichen Verpackungsfolien, Trödelstände für gemeinnützige Zwecke ergänzten das Angebot.

Da ohne die Helfer viele Aktionen im Waldpädagogischen Zentrum nicht zu stemmen wären, gibt es für die ehrenamtlichen Kräfte als „Dankeschön“ eine Einladung zu einem gemütlichen Treffen im Januar.