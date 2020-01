Kirchhellen. Die beiden Bands aus dem Ruhrgebiet sind am 14. März in Kirchhellen zu Gast. Der Vorverkauf startet am 6. Januar.

„The Servants“ und „Först April“ rocken im Brauhaus am Ring

Rockfreunde von handgemachter Livemusik kommen am Samstag, 14. März, in Kirchhellen lautstark auf ihre Kosten. Dann steigt im Brauhaus am Ring „One Night of Rock“. Zwei Bands aus dem Ruhrgebiet werden dem Publikum mächtig einheizen, so dass einige Wände im Dorf wackeln. Auf der Bühne spielen als Gastgeber „The Servants“ und als Special Guest „Först April“ (VVK: 12 Euro, Abendkasse: 15 Euro).

Letztgenannte machen den Auftakt (Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr). Die fünf Musiker haben sich dem klassischen Rock und Blues verschrieben. Zu ihrem Repertoire zählen Klassiker von Gary Moore, Joe Cocker, Eric Clapton oder Bon Jovi. Die Band hat sich am ersten April 2008 gegründet und das Gründungsdatum zu ihrem Bandnamen gemacht.

The Servants spielen zum ersten Mal im Brauhaus

„Först April werden eine Stunde spielen, und wir drei Stunden“, sagt Bernhard Wedding, Sänger bei „The Servants“. Die Band präsentiert Rockklassiker aus den 60er, 70er und 80er-Jahren von AC/DC, Billy Idol, Guns n’ Roses, Queen bis zu ZZ Top. Das Publikum darf sich somit auf eine vierstündige Rocknacht freuen.

„The Servants“ sind in den vergangenen Jahrzehnten im Revier viel herumgekommen. Als Vorband des Rockorchesters Ruhrgebeat spielten die Musiker bereits im Amphitheater Gelsenkirchen, in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen und bei der Saisoneröffnung 2018 des FC Schalke 04. Ihr größter Auftritt war 1997 im Parkstadion vor 57.000 Zuschauern beim Hinspiel des UEFA-Cup-Finales gegen Inter Mailand. Bei „One Night of Rock“ feiert die Band eine Premiere. „Wir spielen zum allersten Mal im Brauhaus am Ring“, sagt Bernhard Wedding.

Der Vorverkauf startet am Montag, 6. Januar. Vorverkaufsstellen: Brauhaus am Ring (Kirchhellener Ring 80-82, 02045/ 959000), Tankstelle Josten (Bottroper Straße 18-20, 02045/ 2128), Humboldt Buchhandlung (Schulze-Delitzsch-Straße 1, 02045/ 83947, Musikforum (Pferdemarkt 2, 02041/ 20177) oder Ticket-Hotline 0162/ 9190969