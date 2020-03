Deborah Woodson ist in Bottrop keine Unbekannte mehr. Spätestens seit ihrem Auftritt mit den Bottroper Sängerinnen und Sängern von „Gospel Inspiration“ vor einiger Zeit, wissen die hiesigen Gospelfans, was ihnen blüht, wenn die Sängerin aus dem Herzland der Gospelmusik, den Südstaaten der USA, hierzulande auftritt.

Idee der Tournee: Profis und Laien musizieren gemeinsam

Am letzten Samstag im März ist es wieder soweit. Deborah Woodson kommt mit ihren „Gospelmates“ wieder in den Fuhlenbrock. Unter dem Motto Black & White Gospel sorgt sie zusammen mit ihren Gastgebern von „Gospel Inspiration“ für einen Abend, an dem die Südstaaten und das gospelbegeisterte Europa zusammenfinden. In Georgia begann Woodsons Musikkarriere bereits in ihrem zweiten Lebensjahr - natürlich mit Gospel - der guten Nachricht - in der Baptistenkirche ihres Großvaters. Nach dem Musikstudium folgten rasch Auftritte in mehr als 40 Ländern - nicht nur mit Gospelmusik. Auch Auftritte in zahlreichen Musicals gehörten dazu, am Broadway wie auch in Deutschland. Inzwischen lebt sie Köln, war seither Jurymitglied aber auch Solistin bei den „Gospel Awards“, später auch Stimm-Coach bei DSDS.

Deborah Woodson - umringt von Sängerinnen der „Gospel Inspiration“ - signiert Bücher und CDs bei ihrem letzten Besuch in Bottrop. Foto: BT-E

Es ist diese Mischung so ganz ohne Berührungsängste, die auch den Charakter der aktuellen Deutschlandtournee ausmacht. Und das Motto der Bottroper „Gospel Inspiration“ kommt den schwarzen Sängerinnen und Sängern dabei sicher entgegen: „Singen schafft Freu(n)de, Gospel verbindet - nicht nur uns - sondern ganze Völker!“.

Deborahs Tournee sei so konzipiert, dass engagierte lokale Sängerinnen und Sänger mit Profis aus der Branche zusammenkommen, meistens sogar ohne akribische Vorbereitung“, sagt Thomas Hessel, Leiter von „Gospel Inspiration“. So bleibt ein viel Raum für Inspiration und vor allem Improvisation. Darin sind nicht nur Deborah Woodson und ihre Sänger absolut erfahren.

Meister der Improvisation

Auch der Bottroper Chor hat inzwischen jahrelanges Impro-Training hinter sich und dementsprechende musikalische Flexibilität erlangt, wie bei regelmäßigen Auftritten zu hören ist. Dabei haben die Bottroper durchaus Erfahrungen mit Stars ganz unterschiedlicher Couleur vorzuweisen. Mit Howard Carpendale standen sie bereits auf der Bühne der Köpi-Arena, mit DJ Ötzi, Florian Silbereisen und Lucy Diakovska waren sie beim ersten großen Weihnachtssingen in der Schalke-Arena mit von der Partie.

Auf den Auftritt mit Deborah Woodson freuen sie sich allerdings besonders, führt sie dieses Konzert in der Ludgeruskirche doch wieder zu den Wurzeln dieser ursprünglich schwarzen Musik, deren Stücke für viele immer noch wie ein Gottesdienst en miniature sind. Mit Deborah Woodson und deren „Gospelmates“ singt „Gospel Inspiration“ eine Mischung aus bekannten und beliebten Gospelmelodien, wobei die Gäste natürlich für den „original amerikanischen Sound“ sorgen werden.

Vorverkauf läuft

Black & White Gospel: Der Auftritt von Deborah Woodson und ihren Gospelmates mit dem Bottroper Chor „Gospel Inspiration“ beginnt am Samstag, 28. März, um 18 Uhr in der St. Ludgeruskirche, Birkenstraße 74, in Bottrop-Fuhlenbrock.

Karten gibt es im Vorverkauf (21/erm. 16 Euro) im Musikforum am Pferdemarkt 2, 02041/201 77 oder bei Lotto Riedel, Im Fuhlenbrock 119a, 02041/519 52. Abendkasse: 27/erm. 22 Euro. Info: www.woodson.de