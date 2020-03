Stiftung lädt Jugendliche ein ins Talent-Camp Ruhr

Bottrop/Gelsenkirchen. Bis Ende Mai können sich Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren für das „Talentcamp Ruhr“ im Juli bewerben. 40 Plätze sind zu vergeben

Bis Ende Mai können sich Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren für das „Talentcamp Ruhr“ bewerben, das im Juli auf dem Campus der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen stattfindet. 40 Plätze sind zu vergeben. Teilnahme, Verpflegung und Übernachtung sind kostenlos. Veranstalter ist die Stiftung „Talentmetropole Ruhr“.

Schon viele Jugendliche haben im „Talentcamp Ruhr“ ihre ganz besonderen Fähigkeiten entdecken und entfalten können. Auch in diesem Jahr bietet das Sommerferien-Projekt Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren aus dem gesamten Ruhrgebiet ein volles Programm mit Workshops, Musik-Sessions, Beach-Volleyball, Wasserski und vielem mehr – und zwar vom 1. bis zum 10. Juli. Teilnahme, Unterkunft und Verpflegung sind kostenlos. Wer dabei sein will, kann sich ab sofort für einen der 40 Teilnehmerplätze bewerben. Der Bewerbungszeitraum läuft ab sofort bis einschließlich Sonntag, 31. Mai 2020. Im „Haus Heege“ auf dem Campus der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen bieten sich den Schülerinnen und Schülern spannende Ausflüge und eine gemeinsame Freizeitgestaltung sowie vier Workshops, zwischen denen sie wählen können.

Treffen mit Paralympics-Sieger

Ein sportlicher Höhepunkt ist das Treffen mit Leichtathletik-Star und Paralympics-Sieger David Behre, der den Teilnehmer des Talentcamps Ruhr schon im vergangenen Jahr ein wertvoller Motivationstrainer war. Im Bochumer Olympiastützpunkt der TV Wattenscheid 01 gibt er deine private Trainingsstunde auf der Tartanbahn – und das kurz vor seiner Teilnahme an den Paralympischen Spielen in Tokio. Zum Abschluss präsentieren die Teilnehmer in der Arena auf Schalke die Ergebnisse aus ihren Workshops vor Verwandten, Freunden und Förderern.

Wer am „Talentcamp Ruhr“ 2020 im Haus Heege in Gelsenkirchen teilnehmen möchte, braucht keine herausragenden Noten. Die Empfehlung eines Lehrers, Trainers oder einer anderen Person – Familienmitglieder sind ausgeschlossen – ist jedoch notwendig. Weitere Informationen sowie die Bewerbungsunterlagen samt Empfehlungsformular gibt es im Netz unter www.talentcampruhr.de.