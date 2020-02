Trotz vieler Probleme gibt es auch überzeugte Welheimer

Leben Sie gern in ihrem Stadtteil? Bei dieser Frage im Stadtteil-Check Bottrop hat Welheim am schlechtesten abgeschnitten. Doch ein Besuch im Bottroper Süden zeigt: Das Viertel hat trotz allem Potenzial. Und fragt man die Welheimer, so wohnen die meisten trotz allem gern hier. Das heißt aber nicht, dass sie die Probleme in ihrem Umfeld nicht sehen.

Die Apotheke ist seit Jahren geschlossen, der Bäcker hat dicht gemacht – die fehlende Nahversorgung und die damit einhergehenden Leerstände ärgern die Welheimer. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Die Welheimer vergeben für ihren Stadtteil die Gesamtnote 3,04. Damit liegt der Stadtteil knapp hinter Batenbrock (3,0), der Boy (2,94) und Stadtmitte (2,83).

Ein Lob für die tolle Nachbarschaft

Ein Urteil, das Susanne Damen so nicht ohne weiteres teilt. Sie ist so jemand, der gern in Welheim lebt und hier auch nicht weg will. 2003 ist sie von Mülheim nach Welheim gezogen, „und was ich hier sehr mag, ist die tolle Nachbarschaft“. Ihre Kinder dagegen hätten sich entschieden, wegzuziehen, wohnten nun in der Boy und in Stadtmitte.

Sie sei viel mit ihrem Hund im Stadtteil unterwegs, da sehe sie eben auch die schönen Ecken. Doch auch die Probleme liegen für sie auf der Hand, sind teils auch sichtbar für jeden, der mit offenen Augen durch Welheim läuft. Die Apotheke hat vor zwei Jahren geschlossen, noch immer steht das Ladenlokal leer. Zum Jahresende hat der Bäcker dicht gemacht, das Sonnenstudio ist verrammelt und Sparkasse oder Supermarkt haben Welheim schon lange den Rücken gekehrt. Die nächste Einkaufsmöglichkeiten bieten die Discounter in der Boy. Entsprechend vergeben die Welheimer dann auch nur ein Mangelhaft für die Einkaufsmöglichkeiten in ihrem Stadtteil. Die fehlenden Einkaufsmöglichkeiten stören auch Doris Rüster. Trotzdem sagt die 80-Jährige: „Ich wohne gerne hier, weil hier überwiegend nette Menschen wohnen.“

Das besondere Flair der denkmalgeschützten Gartenstadt Welheim

Es gibt in Welheim aber auch großzügige Grünflächen, die an einigen Stellen aber auch besser gepflegt werden müssten, so das Urteil der Welheimer. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Denn so trostlos das Teilstück der Gungstraße mit den vielen leeren Ladenlokalen ist, an der nächsten Straßenecke ist der Eindruck schon wieder ein ganz anderer. Die denkmalgeschützte Gartenstadt mit ihren sanieren Zechenhäusern, den vielen großen Bäumen und Rasenflächen strahlt ein ganz besonderes Flair aus, das man so in ganz Bottrop wohl kein zweites Mal findet. Kein Wunder also, dass sich die Menschen trotz allem in ihrem Stadtteil wohlfühlen.

Wäre es nur an einigen Stellen sauberer. Darüber ärgert sich Susanne Damen regelmäßig. Eine ganze Zeit lang hätte sie mit ihrer Hundegruppe auch regelmäßig den Müll eingesammelt. „Aber irgendwann langte es uns auch, immer den Dreck anderer wegzuräumen.“ Vor allem nach lauen Sommernächten, wenn in den Grünanlagen lange Betrieb war, würden Mülleimer überquellen und der Dreck oftmals daneben abgelegt. Hier wünschen sich die Welheimer mehr Einsatz bei der Reinigung und Pflege. Denn ihr Eindruck sei, dass in den Parks im Stadtteil maximal zweimal pro Jahr ein wenig Kosmetik betrieben würde. Zumal sie im Fuhlenbrock arbeite und da den Vergleich habe.

Welheimer Grünflächen bieten viel Potenzial

Ein Gewächs mit zentimeterlangen Dornen unmittelbar an einer Spielfläche für Kinder zu pflanzen, das hält Susanne Damen für unverantwortlich. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Allerdings: Beim Besuch vor Ort macht der Park einen zwar winterlich-trüben, aber gepflegten Eindruck. Abgeschnittene Sträucher und Äste legen zumindest den Verdacht nahe, dass hier gerade die Gärtner durchgegangen sind. Hinzu kommt, dass auch Welheim von den Emissionen der Kokerei betroffen ist.

Welches Potenzial in den Grünflächen liegt, zeigt ein Abstecher zum Spielplatz an der Welheimer Straße. Auf dem großen Areal wirkt der Kletterturm und die Seilbahn nahezu verloren. Daran an schließen sich ein Basketball- und ein Bolzplatz. Wobei letzterer mehr und mehr zuwuchert und schon kaum noch als Ascheplatz erkennbar ist. „Ich kann nicht verstehen, warum hier nicht mehr gemacht wird“, sagt Susanne Damen. Denn der Platz werde genutzt. Sie wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft und weiß, dass es bei entsprechendem Wetter hier auch lebendig ist. „Aber in der Regel ist es nicht unangenehm.“ Vielleicht bewerten die Welheimer deshalb ihren Stadtteil als verhältnismäßig kinderfreundlich (2,98).

Welheimer wünschen sich mehr Kontrollen durch Polizei und Ordnungsdienst

Allerdings gebe es schon mal Ärger mit Halbwüchsigen, wie sie sich ausdrückt und Dealer habe sie im Park auch schon beobachtet. „Wenn dann die Polizei mal einschreitet ist für zwei dreit Tage Ruhe, dann geht es wieder los. Mehr Polizeipräsenz im Stadtteil und ein Kommunaler Ordnungsdienst, der sich auch um solche Probleme kümmert, dass wünscht sie sich. Tatsächlich liegt Welheim bei der Bewertung der Sicherheit mit der Note 3,23 im stadtweiten Vergleich im hinteren Viertel. Schlechter schneiden nur Stadtmitte, Batenbrock und die Boy ab.