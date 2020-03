Die Durchschnittsnote, die die Bottroper dem Nahverkehr in ihrer Stadt geben, ist „noch gut“ (2,69). Doch der Blick auf die einzelnen Stadtteile zeigt große Unterschiede. So gibt es beim Stadtteilcheck Bottrop der Lokalredaktion in einigen Stadtteilen Ausreißer nach unten, ganz oben steht ein Überraschungssieger.

Bei den Bewohner aus Lehmkuhle schneidet der ÖPNV in ihrem Stadtteil am besten ab. Nirgendwo sonst steht nach dem Urteil der Teilnehme des Stadtteilchecks eine Eins vor dem Komma – Gesamtnote 1,92. Hätte man vorher gefragt, so hätten die meisten wahrscheinlich auf Stadtmitte als Sieger im ÖPNV-Vergleich gesetzt.

Der Hauptbahnhof ist der Vorteil für den kleinen Stadtteil im Bottroper Süden

Doch näher betrachtet ergibt das Ergebnis Sinn. Denn zusätzlich zu den Bussen haben die Lehmkuhler hier auch die Chance, auf den Zug umzusteigen. Schließlich liegt Bottrops Hauptbahnhof tief im Süden in dem kleinen Stadtteil. Zusätzlich wird der Hauptbahnhof auch von zahlreichen Buslinien angesteuert, so dass wer in Lehmkuhle lebt, eigentlich gut mit Bus und Bahn fahren kann.

Das gilt längst nicht in allen Stadtteilen. Die Boy und Vonderort schneiden – obwohl es in beiden Stadtteilen einen Haltepunkt der Bahn gibt, nicht besonders gut ab. Gerade mal ein ausreichend gibt es für das ÖPNV-Angebot in den beiden Stadtteilen. Der dritte Stadtteil mit einem Haltepunkt der Bahn, Feldhausen, schneidet dagegen besser ab, befriedigend. Schlusslicht beim Stadtteilcheck in der Kategorie Nahverkehr ist die Welheimer Mark (4,09).

Mit dem letzten Fahrplanwechsel ist der Bottroper vom Bus aufs Auto umgestiegen

Bis zum letzten Fahrplanwechsel war Frank Drost auch regelmäßiger Nutzer des ÖPNV. Von Grafenwald pendelte er zu seinem Arbeitsplatz in Stadtmitte. Seitdem mit dem Fahrplanwechsel die Verbindung von Grafenwald über den Fuhlenbrock eingestellt wurde, nutzt er das Auto. Ständig steigende Preise und ein schlechteres Angebot, so seine Kritik. Im Jahr 2000 habe er für sein Monatsticket 71,70 D-Mark zahlen müssen. „Seit der letzten Preiserhöhung kostet das Ticket 71,71 Euro. Der Preis hat sich in 20 Jahren verdoppelt, mein Brutto-Gehalt nicht.“

Zudem spare er, seit er das Auto nutzt, Zeit. Denn seit Wegfall der Verbindung über Fuhlenbrock müsste er entweder am ZOB umsteigen oder aber von dort aus das letzte Stück zu Fuß gehen. „So spare ich am Tag gut eine Stunde“, so Drosts Erfahrung. Zwar fahre morgens noch ein Einsatzwagen von Grafenwald über Fuhlenbrock zur Stadt, um die Schüler zur August-Everding-Realschule zu bringen, doch mit der Baustelle an der Schneiderstraße sei das ein Problem.

Immer wieder gibt es Schwierigkeiten mit den Anschlüssen

Der Bus fahre über Vossundern und Grafenmühle nur noch zur Kirche. Früher dagegen sei er dann noch über die Schneiderstraße wieder raus zur Bottroper Straße gefahren. „Ich hatte ja gehofft, für die Bauphase drehen sie die Fahrtweg um, der Bus fährt über die Schneiderstraße nach Grafenwald hinein und über Vossundern hinaus.“ Doch seinen Vorschlag habe die Vestische abgelehnt.

Martina Cebulla fährt täglich mit dem Bus von Bottrop nach Oberhausen zur Arbeit. Auch sie ist mit dem Angebot nicht zufrieden. Sie stört es, dass die Anschlüsse teils einfach nicht stimmten. Von der Paßstraße aus nimmt sie die 266, um dann am ZOB umzusteigen. Nur fahre der Bus nach Oberhausen genau eine Minute vorher ab. Warum man beim Erstellen der Fahrpläne so etwas nicht hinbekomme, fragt sie sich.

In Bottrop sind vier verschiedenen Nahverkehrsunternehmen im Einsatz

Steht oft im Stau zwischen Ebel und Essen: der Schnellbus 16. Der Verkehrverbund will ihn deshalb künftig bei Bedarf einen Umweg fahren lassen Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Hinzu komme: Mit der Vestischen, der Stoag, der Ruhrbahn und Rheinlandbus führen in Bottrop zudem vier Unternehmen. „Die haben oft nicht einmal Funkkontakt untereinander, um Anschlüsse vielleicht doch noch zu erreichen.“

Martina Cebulla und Frank Drost wünschen sich ein attraktiveres Angebot. Dazu zählen sie ausdrücklich auch die Haltestellen. Vielfach fehlten Wartehäuschen und Mülleimer, gut wäre auch eine elektronische Anzeige der Abfahrtszeiten, wie es sie etwa in Oberhausen an allen Haltestellen gibt. In Bottrop dagegen lediglich am Zob. „Und nicht alle funktionieren“, so Drosts Beobachtung. Überhaupt: Auch beim Busbahnhof sehen die beiden Bottroper Verbesserungspotenzial. Es fehlten Regen- und Windschutz, kritisiert Martina Cebulla.

In Oberhausen hat sie zudem beobachtet, dass die Stoag etwa am Hauptbahnhof Servicekräfte einsetze, die beim Um- und Aussteigen helfen, etwa wenn Senioren mit dem Rollator unterwegs sind. „Das haben die klasse gemacht.“