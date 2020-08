Stadt Bottrop meldet: Stenkhoffbad für heute ausgebucht

Bottrop. Das städtische Freibad ist für Freitag ausgebucht. Das teilt die Stadt aktuell mit. Für Samstag, Sonntag oder Montag gibt es noch freie Plätze.

Das Stenkhoffbad war am Freitag und auch am Donnerstag komplett ausgebucht. Das meldete die Stadtverwaltung. Für die nächsten heißen Tage gebe es aber noch freie Kapazitäten, hieß es am Freitagmittag. So waren für den heutigen Samstag noch 360 Anmeldungen, für Sonntag, 9. August, 432 und für Montag, 11. August noch 485 Anmeldungen möglich.

Aufgrund der Corona-Bestimmungen müssen sich Badegäste vorher anmelden, weil die Besucherzahlen beschränkt sind. Am einfachsten geht die Anmeldung im Internet unter: www.bottrop.de/schwimmbadreservierung