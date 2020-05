Sparkasse Bottrop verdoppelt Bürgerspenden für Hilfsprojekte

Die Sparkasse in Bottrop ruft zu einer Spendenaktion auf.

Bottrop. Bürger können über "www.wirwunder.de" Vereine und soziale Angebote finanziell unterstützen. Bis zu dieser Summe legt die Sparkasse Geld drauf.

Die Bottroper Sparkasse unterstützt die neue Online-Plattform „wirwunder.de“, auf der Menschen soziale Projekte von Vereinen aus ihrer Region direkt mit einer Spende helfen können. Das Geldhaus steuert insgesamt 20.000 Euro bei, mit denen die gespendeten Gelder aufgestockt werden. Die Spenden fließen stets an das von den Geldgebern gewählte Projekt.

„Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir gemeinsam handeln und denen helfen, die Unterstützung brauchen“, sagt Thomas Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. Welches Projekt das Geld erhält, entscheiden die Spendenden. „Die Angebote sind vielfältig: Es geht beispielsweise um Lebensmittelpakete für Kinder in Not, die Versorgung von Obdachlosen oder auch volle Näpfe in Tierheimen“, erklärt Schmidt.

Aktion soll das Engagement vor Ort stärken

Die Spendenplattform sei ausschließlich Organisationen vorbehalten, die als gemeinnützig anerkannt sind, und Projekten, die in Deutschland durchgeführt werden. Schließlich solle WirWunder das bürgerschaftliche Engagement vor Ort stärken. Dafür engagiert sich auch die Bottroper Sparkasse selbst.

„Mit insgesamt 20.000 Euro werden wir gemeinnützige Bottroper Projekte auf WirWunder aus unserem Zweckertrag der Sparlotterie der Sparkassen unterstützen“, kündigt Thomas Schmidt an. Dabei werden die durch die Bottroper Vereine auf WirWunder gesammelten Spendenbeträge mit bis zu 1000 Euro je Empfänger verdoppelt.