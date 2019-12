Bottrop. Der nächste Schnee kommt bestimmt: Die Vestische hat zum Ziel, den Betrieb bei jedem Wetter aufrecht zu erhalten. Reifen wechselt sie dafür nicht

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

So rüstet die Vestische 231 Busse samt Fahrer für den Winter

Weiße Weihnachten? Wünschen sich viele, weil es das Herz erwärmt. Ob die Busfahrer der Vestischen das auch so sehen, kann an dieser Stelle nicht geklärt werden. In Teilen des Landes soll ja schon erster Schnee fallen, in Bottrop ist zunächst noch Regen vorhergesagt. Fest steht in jedem Fall, dass die Berufskraftfahrer und ihre Fahrzeuge auf Schnee und Glätte vorbereitet werden. Denn, so der Vestische-Sprecher Christoph van Bürk: „Wir tun alles, damit es zu keinem Betriebsausfall kommt.“

Profiltiefe von mindestens vier Millimetern Mehr zum Thema Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Bottrop Auf der technischen Seite bedeutet das dies: Bevor das Wetter im Herbst ungemütlicher wurde, wurden die Reifen an den Bussen der Vestischen-Flotte gecheckt. Und das sind eine ganze Menge. „Wir haben 231 Busse, davon sind 85 Gelenkzüge.“ Der Standardbus verfügt über sechs, der Gelenkzug über zehn Reifen. Immerhin: Zur Wintersaison gewechselt werden müssen diese nicht, so van Bürk: „Wir fahren Ganzjahresreifen mit M+S-Kennzeichnung.“ Die Abkürzung steht bekanntlich für Matsch und Schnee. „Wir fahren mit einer Profiltiefe von mindestens vier Millimetern“, betont van Bürk. „Alles, was darunter liegt, wird ausgewechselt.“ Muss ein Reifen ausgetauscht werden, sollte das schnell gehen können. Laut dem Vestischen-Sprecher hat das Nahverkehrsunternehmen rund 135 für alle Fälle auf Lager. Angeschafft würden grundsätzlich nur Neureifen, keine Runderneuerten. 15 Liter Scheibenklar pro Bus Im Grunde erfolge das Winterfestmachen der Busse ähnlich wie beim privaten Pkw. „Generell wird jeden Abend bei uns Scheibenklar in den Bussen aufgefüllt. Zu dieser Zeit wird Frostschutz zugemischt.“ Pro Bus würden übrigens 15 Liter Scheibenklar gebraucht. Ist das an einem Tag so vonnöten für die klare Sicht, dass der Behälter während der Tour plötzlich leer ist, „dann kommt einer unserer beiden Servicewagen raus und füllt nach.“ VRR Fahrplanwechsel: So viel wird bei S-Bahnen im VRR neu Was nur der Wettergott in der Hand hat, ist die Menge an Schnee und die Dramatik der Glätte auf den Straßen. Falle zum Beispiel richtig viel Neuschnee und werde dieser von der Straße an die Seite gepflügt, „kann man die Bushaltestellen irgendwann nicht mehr anfahren“. Grundsätzlich aber sei das Ziel, den Fahrbetrieb so gut wie möglich aufrecht zu halten. „Zum einen haben wir eine Beförderungspflicht. Zum anderen sagen wir ja gerade: Wer sich nicht zutraut, bei Eis, Glätte und Schnee auf der Straße unterwegs zu sein, soll auf den Bus umsteigen.“ Standheizung hält den Bus warm Nahverkehr Vestische verbessert bei Buslinien die Pünktlichkeit Wenn ein Busfahrer sich in der Zentrale meldet mit der Nachricht, dass er wegen Schnee und Glätte wirklich nicht mehr weiterkomme, dann erhalte er in der Regel die Anweisung: „Bleib stehen, warte bis Schneepflug und Streuwagen vorbei gekommen sind und versuche dann weiterzufahren.“ Im Bus hätten es die Fahrgäste jedenfalls schon einmal trocken und warm; jedes Fahrzeug sei mit einer Zusatz-Standheizung ausgestattet. Häufig bleibe ein Bus auch nur deshalb stecken, weil Autos auf der Straße quer stehen. „Der Bus selbst hat den Vorteil von großen Reifen und großem Gewicht – er liegt besser auf der Straße und man kann mit ihm besser anfahren.“ Busfahrer absolvieren Fahrsicherheitstrainings Fahrplanwechsel Busse der Vestischen umfahren ab Dezember den Ebel-Stau Nachteilig wirkt sich das Gewicht allerdings aus, sobald das große Gefährt ins Rutschen gerät. Doch auf solche Situationen seien die Fahrer vorbereitet; zu den verpflichtenden Weiterbildungen für Berufskraftfahrer gehöre auch das Fahrsicherheitstraining samt Verhalten auf glatten Flächen. „Beim Training lernen sie auch: Es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen 30 und 35 km/h“, ergänzt van Bürk. Zudem sensibilisiere der Fahrdienst die Mitarbeiter bei schwierigen Lagen. Probleme können bei Glätte vor allem die Gelenkzüge mit ihrem Hinterachsenantrieb machen. „Wenn wir das können – und das geht eigentlich nur am Wochenende –, nehmen wir bei kritischen Lagen die Gelenkzüge aus dem Verkehr.“ Das sei aber aus dem laufenden Betrieb nicht möglich. Fazit van Bürks: „Es kann bei schwieriger Wetterlage sein, dass der Fahrplan zusammenbricht. Es geht uns dann aber darum, die Menschen sicher ans Ziel zu bringen.“ Bottrop Best obliegt der Winterdienst „Die Streupflicht an den Bushaltestellen liegt bei den Kommunen“, unterstreicht der Vestische-Sprecher Christoph van Bürk. Die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung (Best) ist für den Winterdienst zuständig. Geräumt und gestreut werden müssen von den Best-Mitarbeitern vornehmlich alle Straßen (ausgenommen Bundes- und Landesstraßen), die verkehrswichtig und gefährlich sind.