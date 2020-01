Bottrop. Ein Unbekannter hat in Bottrop einen Rollstuhlfahrer bestohlen, nachdem der Geld abgehoben hatte. Nun sucht die Polizei mit Foto nach dem Täter.

Rollstuhlfahrer bestohlen – Polizei sucht Verdächtigen

Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem Mann, der verdächtigt wird, einen Rollstuhlfahrer bestohlen zu haben. Die Tat ereignete sich am 3. September des vergangenen Jahres. Dabei wurde der Geschädigte offensichtlich dabei beobachtet, wie er an einer Bank am Pferdemarkt Geld abhob.

Die Polizei fahndet nach diesem Mann. Foto: Polizei

Der Verdächtige folgte ihm im Bus bis zur Haltestelle „Im Flaßviertel“ und sprach ihn an. Dabei fuchtelte der Tatverdächtige mit einem Stadtplan herum und fragte nach dem Weg zum Krankenhaus. Kurze Zeit später stellte der Rollstuhlfahrer fest, dass seine Geldbörse weg war. Die Polizei bittet nun um Hinweise und fragt, wer den Tatverdächtigen erkennt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter: 0800 2361 111.

Polizei gibt Tipps zum Verhalten bei Bankgeschäften

Die Polizei rät grundsätzlich, bei Bankgeschäften besonders vorsichtig zu sein. „Seien Sie aufmerksam und beobachten Sie die Umgebung. Taschendiebe sind sehr geschickt und lenken ihre Opfer mit unterschiedlichen Maschen ab - durch Stadtpläne, durch Anrempeln oder andere Tricks. Melden Sie verdächtige Personen der Polizei“, so die Warnung der Polizei.