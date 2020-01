Kirchhellen. Für die Wohnwertminderung durch die Erschütterungen in der Kirchheller Heide bietet die RAG Pauschalzahlungen an. Eine Art Schmerzensgeld.

RAG bietet den Bottropern Pauschalen für Berg-Beben an

Die RAG bietet Anwohnern rund um die Kirchheller Heide, unter denen in den letzten zehn Bergbaujahren die Erde gebebt hat, Entschädigungen bis zu 800 Euro pro Wohnung an für die so genannte Wohnwertminderung an.

Bei diesen Pauschalen geht es nicht um die Regulierung tatsächlich entstandener Bergschäden, betont RAG-Sprecher Christof Beike. „Bergschäden sind durch die Erderschütterungen im Regelfall nicht entstanden.“ Es geht um eine Art Schmerzensgeld für die Beeinträchtigungen, die den Betroffenen durch die Erschütterungen zugemutet wurden.

Grundlage aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch

Grundlage dafür ist ein Paragraf des Bürgerlichen Gesetzbuches mit der Überschrift „Zuführung unwägbarer Stoffe“. Grob vereinfacht geht es um die Frage: Wie vermindert sich der Wert meines Grundstückes, wenn meine Familie durch vom Bergbau verursachte Beben erschreckt oder aus dem Schlaf gerissen werden?

Und das ist in den letzten Jahren unter der Kirchheller Heide häufiger passiert. So verabschiedete sich der Bergbau vom 25. Juli bis zum 5. August 2018 mit einer Reihe von fast täglichen Erschütterungen. Das letzte und stärkste Beben war nach Zeugenangaben bis nach Gladbeck, Oberhausen und Duisburg zu spüren. Zeugen berichtetet: „Das Bett hat ordentlich gewackelt und ich war sofort wach.“ Oder: „Das Bett hat geschaukelt und der Dachstuhl hat deutliche Geräusche von sich gegeben.“

Pauschalsystem für Entschädigungen

Über die Frage der Entschädigung für solche Erschütterungen hat sich die RAG auch vor Gericht intensiv auseinander gesetzt unter anderem mit dem Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer (VBHG). Aus den Ergebnissen von Musterprozessen und den Erkenntnissen über die regional unterschiedlichen Auswirkungen der Erschütterungen haben RAG und VBHG jetzt ein Pauschalsystem entwickelt.

Das Angebot der RAG richtet sich aber nicht nur an Verbandsmitglieder, sondern an alle Eigentümer und Mieter, die in den Jahren von 2008 bis zum Bergbauende 2018 von Erschütterungen betroffen waren. Es gilt für Wohnlagen nicht nur im Bereich von Prosper-Haniel, sondern auch der ehemaligen Bergwerke Auguste Victoria, Lippe, Ost und West. Ansprüche für Erschütterungen vor 2008, sagt Beike, „sind nach übereinstimmender Rechtsauffassung verjährt.

RAG erwartet „mehrere Tausend berechtigte Antragstellungen“

Wie viele Menschen werden wohl Ansprüche erheben? Christof Beike sagt: „Die RAG erwartet aus den betroffenen Bereichen mehrere Tausend berechtigte Antragstellungen.“ Was wird das die RAG kosten? Beike: „Die Gesamthöhe der Entschädigung könnte sich in einem einstelligen Millionenbetrag bewegen.“

Nach Angaben der RAG kommen für eine Entschädigung auf Bottroper Gebiet der Bereich rund um den Heidhof und das westliche Holthausen in Betracht. Die Pauschalen von 200 bis 800 Euro wird „einmalig und abschließend pro Wohneinheit zur Abgeltung sämtlicher Beeinträchtigungen des Wohnwertes durch bergbaulich verursachte Erschütterungen gezahlt.“ Dabei ist es egal, wie viele Bewohner davon betroffen waren. Einen Überblick über die Regionen mit vielen Erschütterungen gibt die RAG im Netz.

Die Homepage des Bürgerinformationsdienstes schreit allerdings nach einer Aktualisierung. Da steht noch: „Dieser Dienst bietet Ihnen Informationen über derzeitige bzw. geplante Abbautätigkeiten unseres Unternehmens“.