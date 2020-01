Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Protest kommt von der DKP

Die DKP hat sich bereits gegen das Vorhaben ausgesprochen und protestiert energisch. Sie führt den Klimanotstand ins Feld und zieht Parallelen zwischen den Gastro-Plänen auf dem Sackers-Gelände an der Kirchhellener Straße, den Überlegungen, an der Josef-Albers-Straße auf der Freifläche eine neue Feuerwache zu bauen, und den Plänen, an der Tourcoingstraße auf dem Eigen einen Streifen der Ackerfläche zu bebauen.

Das seien allesamt wichtige Frischluftschneisen. Sie bezieht sich auf den Klimabericht 2019 der Stadt, in dem gefordert wird, solche „Ventilationsbahnen“ möglichst von Bebauung frei zu halten. Die DKP wirft der Verwaltung vor, mit dem „Flächenfraß den Bürgern die Luft zum Atmen zu nehmen“. Die Hotel-Planungen hatten aber lange vor dem Klimanotstandsbeschluss des Rates begonnen.

Des Weiteren erheben die Kommunisten Vorwürfe gegen die Stadt und die Familie Buschmann: „„Es ist ein Skandal, dass nach dem Beschluss des Rates zum Klimanotstand für die Buschmann-Familie wieder ein Extra-Planungsrecht in einem geschützten Naturraum geschaffen werden soll.“ Es gebe genügend andere Baugrundstücke in Bottrop, um dort Gastronomie zu realisieren.