Prinzenpaar besucht Bottrops frühere Karnevalsprinzessinnen

Einmal Prinzessin sein, das wünschen sich viele Frauen und Mädchen. Für die Damen, die sich jetzt in der Gaststätte Hürter auf der Gladbecker Straße getroffen haben, ging das schon in Erfüllung. Denn sie alle waren Karnevalsprinzessinnen in Bottrop. Würdenträgerinnen, Tollitäten, Majestäten, die eines eint: die Liebe zur fünften Jahreszeit, dem Karneval. „Einmal Prinzessin, immer Prinzessin“, beschreibt Sylvia Schaub das Lebensgefühl, dass alle anwesenden Frauen ausstrahlen.

Seit 1990, also seit fast 30 Jahren, treffen sich die ehemaligen Prinzessinnen des Bottroper Karnevals einmal im Jahr, um zu klönen, sich über schon vergangene Sessionen auszutauschen, Pläne zu schmieden und natürlich, um einfach gemütlich beisammen zu sein. „Irre lang schon“, lachen alle unisono. Eine wahre Tradition, also. „Man sieht sich ja über die Karnevalsveranstaltungen öfter“, erzählt Sylvia Schaub. Aber gerade dieses Treffen sei eine tolle und wichtige Tradition, um sich einfach einmal Zeit zu nehmen, Anekdoten zu erzählen und zu plaudern. Eine Erinnerungsaustausch-Party sozusagen, die von viel guter Laune, reichlich Spaß und Musik begleitet wird.

Das Bottroper Stadtprinzenpaar verlas die Proklamation

Angemeldet hatten sich dieses Jahr 15 ehemalige Majestäten. „Wir bemühen uns alle zusammenzuhalten, aber es wird immer beschwerlicher“, erzählt Anneliese Schürmann die aktuelle Situation. Nicht alle Majestäten leben noch. Eine standfeste Institution im Bottroper Karneval, die für Nachwuchs stets offen ist. Dieser lässt sich auch nicht lange bitten, denn natürlich leistet auch das amtierende Prinzenpaar den Prinzessinnen einen Besuch ab.

Begrüßt wurden es mit einem dreifachen Helau. Mit Musik, Hofstaat, Blumen Sekt und kleinem Schnäpschen gesellten sich das Stadtprinzenpaar zu der fröhlichen Runde dazu und verlas die Proklamation. „Wenn Karneval im Kalender steht, die Welt sich anders dreht“, so heißt es dort. Und die Tollitäten meinen, was sie sagen. Da lässt man sich auch gerne zu einem kleinen Tänzchen hinreißen. Im Saal der Gaststätte Hürter, dessen Tisch schon mit Luftschlangen dekoriert ist, ist das nichts Ungewöhnliches bei einem solchen Treffen.

Der Hut in Pink mit Blumen und bunt leuchtende Ringe

Ex-Karnevalsprinzessin Anneliese I. Schürmann spielt mit ihrem Akkordeon Karnevalslieder. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Die ehemaligen Prinzessinnen sind selber gut vorbereitet erschienen. Ob nun der strahlend pinke Hut mit Blumen verziert, bunt leuchtende Ringe auf dem Kopf oder wie Anneliese Schürmann bewaffnet mit einem Akkordeon. Alle Damen können auf reichlich karnevalistische Erfahrung zurückgreifen. „Man kann sich gut hineinversetzen. Wir alle haben das ja live erlebt, wie aufregend das ist“, beschreibt Anneliese Schürmann den Umgang mit dem neuen Stadtprinzenpaar. Die karnevalistischen Pflichten in der fünften Jahreszeit sind allen Damen schließlich nicht fremd. Jede von ihnen hat ihre ganz eigenen, persönlichen Erinnerungen an ihre Amtszeit. Sie alle folgten den zahlreichen Einladungen und standen schon auf vielen Karnevalsbühnen.

Prinz Christoph I. und Prinzessin Denise I. machen es ihren Vorgängern aber auch nicht schwer sie herzlich in die Gruppe der ehrwürdigen Tollitäten aufzunehmen. Eine große Karnevalsfamilie eben, die geprägt ist von herzlichem Lachen, lautem Klatschen, Fröhlichsein. Ein schöner gemütlicher Abend sei es jedes Jahr, betonen alle. Zu erzählen gebe es schließlich immer etwas. Geschichten aus dem Karneval, Geschichten aus dem Leben. „Und jetzt ist Party“, lacht Sylvia Schaub.