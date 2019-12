Bottrop. Polizei und kommunaler Ordnungsdienst haben am Samstagabend eine Kontrollaktion in der City durchgeführt. Schwerpunkt war der Berliner Platz.

Bottrop: Ordnungsbehörden starten Kontrollaktion am ZOB

Einheiten der Polizei und Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) haben am Samstagabend in der Innenstadt eine gemeinsame Kontrollaktion durchgeführt. Schwerpunkte waren der Berliner Platz, der Busbahnhof ZOB und der Weihnachtsmarkt.

Die konzertierte Kontrollaktion begann so unspektakulär, dass die Besucher der Weihnachtsmarktstände am Altmarkt gar nichts davon mitbekamen. Ohne Blaulicht rollten gegen 18.15 Uhr Polizeifahrzeuge auf den Busbahnhof ZOB am Berliner Platz und begannen mit der Überprüfung von Personen. Sie ernteten spontanen Beifall von Nahverkehrskunden, die sich schon lange mehr Polizeipräsenz vor allem abends am Busbahnhof wünschen.

„Schwindendes Sicherheitsgefühl“

Die Ordnungsbehörden reagieren mit dieser Aktion auf Bürgerklagen über die Drogen- und Trinkerszene rund um den Berliner Platz sowie über Kriminalität und Krawall zwischen Berliner Platz und Trapez. Die Stadt spricht von einer „zunehmenden Zahl von Ordnungsstörungen“ in der Innenstadt und einem „erkennbar schwindenden Sicherheitsgefühl der Bevölkerung“. Polizeisprecher Andreas Wilming-Weber hatte deshalb bereits Anfang Dezember verstärkte Streifen gemeinsam mit dem KOD angekündigt. Ordnungsdezernent Paul Ketzer hatte gleichzeitig ein Nachdenken über eine Verstärkung des Ordnungsdienstes begonnen und damit eine Debatte im Hauptausschuss angestoßen.

Die Polizei will am Sonntagmittag eine Bilanz des gemeinsamen Kontrolleinsatzes ziehen. Die Stadt hat angekündigt, der kommunale Ordnungsdienst werde am Montag eine Bewertung des Einsatzes vornehmen. Einer der Schwerpunkte des KOD sollte die Kontrolle von Lärmschutz und Rauchverbot in einem arabischen Café am Trapez sein, gegen das Anwohner der Horster Straße seit einem Jahr massiv Klage führen. Stadt-Sprecher Andreas Pläsken hatte als Antwort darauf „pingelige Kontrollen“ angekündigt.