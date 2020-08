Polizei meldet: Vermisster Feldhausener tot aufgefunden

Bottrop-Kirchhellen. Seit Anfang August wurde ein 79-Jähriger Feldhausener vermisst. Große Suchaktionen blieben erfolglos, nun wurde der Leichnam des Mannes gefunden.

Der 79-Jährige Feldhausener, der seit dem 4. August vermisst wurde, ist tot. Das teilte die Polizei nun mit. Ein Mann hatte am Freitag einen leblosen Körper in einem Straßengraben in Feldhausen entdeckt, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Bisher deutet nichts auf ein Fremdverschulden hin und die Polizei geht auch nicht davon aus. Eine endgültige Bestätigung stehe jedoch noch aus, so Polizeisprecherin Anette Achenbach. Daher dauern die weiteren Ermittlungen auch noch an.

Der Mann war zuletzt am 4. August in der Nähe seines Wohnhauses gesehen worden und war dann verschwunden. In mehreren großangelegten Aktionen suchte die Polizei nach dem Demenzkranken und fast blinden Mann. Zwischendurch war auch vermutet worden, er könne sich in Dorsten aufhalten. Taucher suchten deshalb dort auch am Kanal. Auch Suchhunde waren mehrfach im Einsatz.