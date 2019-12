Bottrop. Gleich an drei Stellen in Bottrop waren Einbrecher aktiv. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die etwas beobachtet haben könnten.

Polizei ermittelt nach drei Einbrüchen in Bottrop

Am Wochenende waren Einbrecher in Bottrop aktiv. Das meldet die Polizei. Gleich an drei Stellen in der Stadt haben Unbekannte Schmuck, Handys oder sogar Maschinenteile erbeutet. Nun ermittelt die Polizei.

Aus einer Großraumgarage an der Straße „An der Kommende“ entwendeten Unbekannte neuwertige Gebrauchtwagenteile der Firma Daimler. Der Einbruch fand zwischen dem vergangenen Donnerstag 16 Uhr und Samstag 11.30 Uhr statt.

Polizei hofft auf Zeugen, die etwas beobachtet haben

Am Samstag, zwischen 16 und 18.30 Uhr brachen unbekannte Täter eine Hauseingangstür im Hinterhof einer Doppelhaushälfte an der Aegidistraße auf. Im ersten Obergeschoss durchsuchten sie die Räume nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter zwei Mobiltelefone mit.

Am Freitag zur Tageszeit, drückten unbekannte Täter ein auf Kipp stehendes Fenster im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Germaniastraße auf. Aus den Wohnräumen entwendeten sie Bargeld und Schmuck.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.