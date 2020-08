Pkw fährt Zapfsäule um: Gasaustritt an Bottroper Tankstelle

Ein Gasaustritt an einer Tankstelle in Bottrop hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Bottrop. Nach einem Unfall an einer Tankstelle in Bottrop ist Gas ausgeströmt. Der Bereich wurde weiträumig gesperrt, die Feuerwehr dichtete das Leck ab.

Ein Autofahrer hat am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr eine LPG-Zapfstelle an einer Tankstelle an der Friedrich-Ebert-Straße in Bottrop umgefahren. In der Folge strömte Gas aus, berichtet die Feuerwehr.

Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt, die angrenzenden Straßen durch die Polizei gesperrt und die Leckage durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte abgedichtet. Diese waren rund zweieinhalb Stunden im Einsatz. Tätig wurden insgesamt 32 Helfer der Feuerwehr Bottrop und der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt.

Zur gleichen Zeit: Verkehrsunfall auf der Gabelsberger Straße

Parallel kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Gabelsberger Straße. Hier kollidierten zwei Autos im Kurvenbereich. Drei Personen wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert.