Essen / Bottrop. Pendler, die in die Nachbarstadt Essen wollen, brauchen in den nächsten Monaten extra starke Nerven. Die Bottroper Straße wird teils einspurig.

Pendlerroute: Neue Brücke für die Bottroper Straße in Essen

Pendler, die in die Nachbarstadt Essen wollen, brauchen in den nächsten Monaten extra starke Nerven. In Essen wird eine Brücke der Bottroper Straße erneuert, für 18 Monate läuft der Verkehr auf dem Stück im Stadtteil Bochold dann nur einspurig. Damit bleibt eine der beiden direkten Verbindungen in die Nachbarstadt – die andere ist die B 224 – ein Nadelöhr.

Dass die Eisenbahnbrücke Bottroper Straße in Bochold sanierungsreif ist, weiß man seit dem Jahr 2014. Deshalb sollte die Überquerung der Regional-Express- und S-Bahn-Linie zwischen Altenessen und Bergeborbeck eigentlich schon im Jahr darauf erneuert werden. Doch es sind noch sechs Jahre ins Land gegangen, bis nun endlich die Bauarbeiter anrücken. In den kommenden 18 Monaten werden sie reichlich Arbeit haben.

Bottroper Straße ist eine der wichtigsten Verbindungen zur Essener Innenstadt

Die Bottroper Straße ist eine der wichtigsten Verbindungen der Essener Innenstadt mit den Gewerbegebieten und Stadtteilen im Norden sowie der Autobahn A 2 und der Nachbarstadt Bottrop. Besonders in den Morgenstunden staut sich der Verkehr in Richtung City, zuletzt noch zusätzlich gebremst durch das Essen-51-Projekt: Die einspurige Verkehrsführung ab der Einmündung der Helenenstraße war viele Monate lang ein Nadelöhr.

Zuerst muss die Baustelle auf der Brücke vorbereitet werden. Die „Schienenüberführung“, wie die Planer das Bauwerk nennen, besteht nämlich aus zwei Teilen. Die westliche Brücke mit den Fahrbahnen Richtung Innenstadt stammt aus den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Sie ist dermaßen marode, dass schon vor drei Jahren ein Überholverbot für Lastwagen sowie die Abstandsregelung (50 m) zwischen zwei Lastwagen angeordnet werden musste. Die Beschränkungen sind deshalb so störend, weil der Schwerlastverkehr zu den Industriegebieten behindert wird.

Brücke in Fahrtrichtung Bottrop ist noch jünger und kann stehen bleiben

Die östliche Brücke in Fahrtrichtung Bottrop ist dagegen jünger, sie stammt aus den 70er Jahren und kann vorerst stehen bleiben. Das ist allein schon deshalb wichtig, weil der Verkehr in der Bauphase komplett über diese geführt wird.

Ab 14. Januar werden die beiden innen liegenden Fahrspuren am Mittelstreifen in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die beiden jeweils äußeren Fahrspuren bleiben in beide Richtungen für den Verkehr befahrbar.

Vollsperrung der Straße in Fahrtrichtung Bottrop für einen Tag

Am Sonntag, 26. Januar, wird die Bottroper Straße in Fahrtrichtung Bottrop dann für einen Tag komplett gesperrt, um zwischen 6 und 20 Uhr die provisorische Verkehrsführung endgültig einrichten zu können. Anschließend wird der Verkehr einspurig in jede Fahrtrichtung über die östliche Brücke geführt. Die Verkehrsführung wird dann über die Bauzeit von 18 Monaten beibehalten.