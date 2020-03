Bottrop: Paraderolle für Doris Kunstmann

Doris Kunstmann in dem Schauspiel „Oskar und die Dame in Rosa".

Bottrop. Die bekannte Schauspielerin spielt im Erfolgsstück „Oskar und die Dame in Rosa“. In „Spatz und Engel“ geht es um Marlene Dietrich und Edith Piaf.

Zwei legendäre Stars und eine starke Frau, die im Alltag unspektakulär dafür aber umso mehr Stärke beweist stehen im jetzt Mittelpunkt des städtischen Theaterreihe A. Hinter „Spatz und Engel“ verbergen sich Edith Piaf und Marlene Dietrich. Die eine taufen die Zeitgenossen den Spatz von Paris, die andere war zu Beginn ihrer internationalen Karriere die Protagonistin im Film „Der Blaue Engel“.

Susanne Rader und Heleen Joor stehen demnächst als „Spatz und Engel“, als Edith Piaf und Marlene Dietrich, auf der JAG-Bühne. Foto: Helmut Seuffert

In diesem Schauspiel mit Livemusik nehmen Daniel Grosse Boymann und Thomas Kahry natürlich die Biografien der beiden „Femmes fatales“ unter die Lupe, nähern sich aber auch frei der anekdotischen Überlieferung von deren erstem Aufeinandertreffen auf der Damentoilette eines New Yorker Hotels, der kurzen Liebesaffäre der Stars, die später in eine lebenslange Freundschaft mündete.

Zwischen Fürsorge und Drang nach Freiheit

Nach dem Unfalltod von Ediths Geliebtem, dem Sänger Georges Moustaki, an dem sie zu zerbrechen droht, kämpft Marlene mit aller Kraft, um den drohenden Absturz in Depressionen, Alkohol- und Drogenabhängigkeit zu verhindern. Doch der aufopferungsvollen Fürsorge der Dietrich steht der unbändige Freiheits- und Unabhängigkeitsdrang der Piaf gegenüber. In dem Gastspiel der Tourneebühne Thespiskarren spielen Susanne Rader und Heleen Joor die Stars von einst.

Paraderolle seit vielen Jahren

Mit Doris Kunstmann steht eine bekannte Schauspielerin, ein Star von heute, ebenfalls auf der Bühne des Josef-Albers-Gymnasiums. Im April ist sie in dem tiefgründigen Ein-Personen-Stück „Oskar und die Dame in Rosa“ aus der Feder von Erfolgsautor Eric-Emanuel Schmitt nach längerer Abstinenz wieder einmal in Bottrop zu erleben. Die „Dame in Rosa“ist eine ehemalige Catcherin, die nun im Krankenhaus als eine der Damen im rosa Kittel ehrenamtlich um schwerkranke Kinder kümmert. Oskar ist erst zehn, aber er weiß, dass er sterben wird. Eierkopf nennen ihn die anderen Kinder im Krankenhaus. Doch das ist nur ein Spitzname und tut nicht weiter weh. Schlimmer ist, dass der Arzt und seine Eltern Angst haben, darüber zu reden, dass weder Chemotherapie noch Knochenmarktransplantation sein Leben retten können. Nur die „Dame in Rosa“ hat den Mut, mit ihm über seine Fragen nachzudenken.

Diese „Oma Rosa“, wie Oskar sie im Stück oft nennt, ist seit vielen Jahren eine Paraderolle von Doris Kunstmann, mit der sie unzählige Male auf unzähligen Bühnen in der gesamten Republik gestanden hat. Dabei hat die Karriere der heute mit 75 Jahren immer noch agilen und beeindruckenden Mimin mit Film und Fernsehen begonnen. So war sie neben Alec Guiness die Eva Braun im Film „Hitler - Die letzten zehn Tage“, war neben Michel Piccoli im internationalen Kino zu erleben und flimmerte früh in „Tatort“ und „Derrick“ oder in den vergangenen Jahren als Gast in Serien wie „Heldt“ oder „Morden im Norden“ über deutsche Bildschirme. DA

Termine und Karten

Das Stück „Spatz und Engel“ ist am Dienstag, 17. März um 19.30 Uhr in der Aula des Josef-Albers-Gymnasiums zu sehen. „Oskar und die Dame in Rosa“ läuft dort am Donnerstag, 30. April. Zeppelinstraße 20. Karten gibt es unter 02041/70 33 08 oder im WAZ-Leserladen, Osterfelder Straße 13, 46236 Bottrop, sowie an der Abendkasse.