Oberbürgermeister ruft auf: Wählt das Jugendparlament

Die Vorbereitungen für die Wahl zum ersten Bottroper Jugendparlament sind abgeschlossen. 7360 wahlberechtigte Jugendliche im Alter von 13 bis 19 Jahren erhalten in den kommenden Tagen ihre Wahlunterlagen per Post und dürfen dann per Briefwahl entscheiden, wer Mitte März in das „You.Pa“ einzieht. Insgesamt bewerben sich 59 Kandidatinnen und Kandidaten für einen der insgesamt 29 Sitze im Jugendparlament.

Sie werben für die Wahl zum Jugendparlament: von links Dezernent Paul Ketzer, Jugendamtsmitarbeiter Mathias Lazinski, Organisator Konstantin Lobert, Oberbürgermeister Bernd Tischler, Jugendhilfeausschussvorsitzende Anja Kohmann und Jugendreferentin Nina Heithausen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

„Ich rufe alle wahlberechtigten Jugendlichen in Bottrop auf, sich an dieser Wahl zu beteiligen“, sagt Oberbürgermeister Bernd Tischler in seinem Video-Wahlaufruf. Die erste Wahl zum ersten Bottroper Jugendparlament sei ein spannendes politisches Experiment, für die Jungwähler ebenso wie für Politik und Verwaltung.

Stimmen für drei verschiedene Kandidaten

Alle wahlberechtigten Bottroper Jugendlichen erhalten neben der Wahlbenachrichtigung einen Stimmzettel und einen Rücksendeumschlag. Auf dem Stimmzettel dürfen bis zu drei Stimmen abgeben werden. Die Stimmen müssen auf drei verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten verteilt werden, ansonsten ist der Stimmzettel ungültig.

Der Stimmzettel muss im frankierten und adressierten Rücksendeumschlag per Post an den Fachbereich Jugend und Schule zurückgeschickt werden und bis spätestens zum 12. März um 18 Uhr dort eingegangen sein. Alternativ kann der Umschlag auch bis zur angegebenen Frist in die Wahlurne im Fachbereich Jugend und Schule, Prosperstraße 71/1, Zimmer 110, geworfen werden. Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr sowie montags, dienstags, donnerstags und freitags von 14 bis 15 Uhr. Am Rosenmontag, 24. Februar, ist das Jugendamt geschlossen.

Kandidaten präsentieren sich im Netz

Auf der Internetseite www.jugendparlament-bottrop.de stellen sich alle Kandidatinnen und -Kandidaten mit einem Steckbrief vor und erklären, warum sie ins You.Pa einziehen wollen und für welche Themen sie sich einsetzen möchten. Das Wahlergebnis wird ab dem 13. März ermittelt. Die gewählten Kandidatinnen und Kandidaten werden benachrichtigt und dürfen dann als Mitglieder des ersten Bottroper Jugendparlaments an der konstituierenden Sitzung am 31. März teilnehmen. Der Oberbürgermeister hat versprochen, dass sie dann im großen Ratssal tagen dürfen.

Die Mitglieder des Jugendparlamentes wählen in ihrer konstituierenden Sitzung zwei gleichberechtigte Sprecher als Vorsitzende. Das neue Gremium soll mindestens einmal im Quartal in öffentlicher Sitzung tagen und kann wie der Rat Arbeitskreise bilden, die sich mit speziellen Themen befassen. Für ihre Arbeit haben sie Zugriff auf alle öffentlichen Unterlagen, die auch Ratsmitgliedern zugänglich sind. Zunächst haben sie Rederecht in den Ratsgremien. In einem nächsten Schritt könnten zum Beispiel die Vorsitzenden auch ein Stimmrecht bekommen.