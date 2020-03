Service Neue Ein- und Ausgänge an der Sparkasse am Pferdemarkt

Bottrop. Die Sparkasse ändert die Ein- und Ausgangsbereiche am Pferdemarkt. So will sie möglichst wenig Begegnungsverkehr im Kundencenter zulassen.

Um die Kontakte im Kundencenter Stadtmitte zu beschränken, verändert die Sparkasse ab sofort den Ein- und Ausgangsbereich.

Kunden, die Leistungen z. B. an Service-Punkten oder Kassen benötigen oder einen Beratungstermin haben, nutzen jetzt den Seiteneingang an der Osterfelder Straße am Immobilien Center. Alle Besucher verlassen das Kundencenter über den Seiteneingang an der Schützenstraße. Durch die Drehtür am Haupteingang ist ab sofort nur noch der SB-Bereich zugänglich. Die Sparkasse bittet darum, dass Kunden hier – ebenso wie im Kundencenter – den Mindestabstand von zwei Metern einhalten. Selbstverständlich dürfen sich nur wenige Personen gleichzeitig im SB-Bereich aufhalten. Viele Bankgeschäfte seien sicher im Onlinebanking oder mit der Sparkassen-App zu erledigen. Immer mehr Sparkassenkunden lassen sich derzeit für das Onlinebanking freischalten.

Beratung am Telefon wird aufgestockt

Auch das Kundenservicecenter der Sparkasse steht den Kunden unter 02041/104-0 zwischen 8 und 20 Uhr von Montag bis Freitag zur Verfügung. Aufgrund des hohen Anrufaufkommens und der dadurch bedingten Wartezeiten wird die Sparkasse ihre Beratungskapazitäten hier kurzfristig deutlich aufstocken.

Das Beratungscenter an der Kirchhellener Straße wird ab Donnerstag vorübergehend geschlossen. Die Mitarbeiter werden zur Verstärkung der Teams in anderen Centern eingesetzt. Die Räume werden als zusätzlicher Standort für das Telefonteam genutzt, um die wachsende Zahl der Anrufer zu bearbeiten.