Musikverein singt großes Mendelssohn-Programm

Bottrop. Mendelssohns 2. Sinfonie erklingt als Hauptwerk des Konzerts. Zugleich verabschiedet sich Friedrich Storfinger als Leiter des Musikvereins.

Ein großes Konzert ausschließlich mit Kompositionen von Felix Mendelssohn Bartholdy gibt der städtische Musikverein im März in der Liebfrauenkirche auf dem Eigen. Zu beginn erklingen die Gesänge für dreistimmigen Frauenchor „Laudate pueri“, „Surrextit pastor bonus“ und „Veni Domine“. Begleitet werden diese recht intimen Stücke nur an der Orgel in der Seitenkapelle, einem kleinen Instrument, das die englische Firma Postill nur wenige Jahre nach dem Tod des Komponisten erbaute und das damit auch das Klangideal der Romantik aufgreift.

Der Gesamtchor singt dann begleitet vom großen Orchesters die Hymne „Hör mein Bitten“, bei der die Sopranistin Judith Hoff dann die Solopartie übernimmt. In England, wo Felix Mendelssohn Bartholdy auch ein sehr hohes Ansehen genießt, zählt dieses Werk zu seinen bekanntesten Vokalkompositionen.

Sinfonie entstand zur 400-Jahrfeier des Buchdrucks

Als Hauptwerk des Abends steht die Sinfonie Nr. 2 „Lobgesang“ auf dem Programm. Ein üppiges Werk, das zu Mendelssohns Lebzeiten zu dessen populärsten Werken gehörte. Er komponierte den „Lobgesang“ anlässlich der 400-Jahrfeier mit der Buch- und Messestadt Leipzig damals der Erfindung des Buchdrucks gedachte. Aufgeführt wurde die „Symphoniekantate“, wie Mendelssohn selbst sein Werk untertitelte, in der Thomaskirche, des Wirkungsstätte des berühmten Johann Sebastian Bach. In dessen Geist komponierte er auch den „Lobgesang“. Den umfangreichen und groß besetzten Orchesterpart übernimmt das Essener Folkwang Kammerorchester. Solisten sind neben Judith Hoff die Altistin Esther Borghorst und Jörg Nitschke, Tenor. An der Orgel ist auch der in Bottrop nicht unbekannte Wolfgang Schwering zu hören.

Friedrich Storfinger an „seiner“ Orgel in Liebfrauen auf dem Eigen. Foto: Labus / FUNKE Foto Services

Für Friedrich Storfinger bedeuten die Aufführungen in Liebfrauen nicht nur immer wieder eine Rückkehr an eine seine früheren Wirkungsstätten als Kirchenmusiker. Auch an der Restaurierung und maßgeblichen Weiterentwicklung und späterer Pflege der großen Seifert-Orgel und deren Kombination mit Postill-Orgel als Fernwerk, das wie jetzt wieder zu hören, auch separat gespielt werden kann, fiel in seine Zeit an Liebfrauen.

Abschied von Friedrich Storfinger

Storfinger beendet mit diesem umfangreichen wie großartigen Programm auch nach nunmehr 30 Jahren seine Tätigkeit als Leiter des städtischen Musikvereins. So gilt der Lobgesang sicherlich auch dem langjährigen „spiritus rector“ des Chores, der seinerseits seit über 100 Jahren eine wichtige Rolle im Musikleben der Stadt spielt.

Das Konzert beginnt am Sonntag, 8. März, um 18 Uhr in der Liebfrauenkirche am Nordring 76, Bottrop-Eigen. Karten zu 19/erm. 12 Euro gibt es im Vorverkauf unter 02041/70 33 08 oder im WAZ-Leserladen an der Osterfelder Straße 13, 46236 Bottrop, sowie an der Abendkasse.