Trauer und Freude liegen oft eng beieinander. Auch im Kinderkeller von St. Antonius treffen die Emotionen derzeit aufeinander. Martina Thorwesten, die 18 Jahre die Einrichtung geleitet hat, wird nun aufhören. Mit ihr verlassen auch Dennis Annutsch und Timo Gent den Kinderkeller.

„Ich hatte großes Glück, meine Ideen frei ausleben zu können. Mir hat es immer viel Spaß gemacht, hier zu arbeiten“, sagt Martina Thorwesten, Erzieherin und bisher Leiterin der offenen Kinder- und Jugendeinrichtung. Neben Viva West und dem Förderverein sind auch viele der Kinder, die sie betreut hat anwesend. Viele bringen Geschenke oder bedanken sich für die gute Zusammenarbeit. „Dass ist ja wie Weihnachten und Geburtstag zusammen“, lacht Martina Thorwesten.

Alle blicken auf eine gute Zeit zurück

Dennis Annutsch verlässt den Kinderkeller ebenfalls. 12 Jahre hat er hier nebenbei gearbeitet und war vor allem für die Medienarbeit zuständig. Dabei hat er mit den Kindern Filme gemacht oder am PC gearbeitet und dafür gesorgt, dass in der Einrichtung umgebaut wurde, damit die Kinder auch am PC oder Konsolen spielen können. „Da ich nicht mehr die Zeit finde, regelmäßig die Kinder zu betreuen, finde ich es als einen guten Zeitpunkt, zusammen mit Martina aufzuhören. Es kommen immer wieder neue Kinder und ein frischer Wind tut da vielleicht auch ganz gut“, erklärt er. „Das Kinderbetreuen war immer eine schöne Ausgleich zum Studium“, sagt Timo Gent. Er verlässt wegen Zeitproblemen nach vier Jahren nun den Kinderkeller St. Antonius.

„Wir wollen unsere Kollegen gebührend verabschieden, vor allem Martina. Aber das sollte an der Wirkungsstätte geschehen, in der sie etwas geleistet und bewegt haben. Die Kinder sind auch da, dass ist einfach eine tolle Atmosphäre“, sagt Verwaltungsleiter Manuel Trost. Neben Ballons, Speisen und Getränke gab es in kleiner Runde eine letzten gemeinsamen Nachmittag. Beim Abschied wurden auch ein paar Tränen verdrückt, vor allem bei dem selbst gemachten Film, den die Kollegen für Martina Thorwesten vorbereitet hatten.